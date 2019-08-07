无事生非的荒唐逻辑（钟声）

“谎言重复千遍依然是谎言。”这一铁律却被美国一些人“选择性”无视。

明明是中国经济保持稳中有进的态势，今年上半年中国国内生产总值同比增长6.3%，继续保持中高速增长，美国一些人却刻意胡言“中国的情况非常糟糕”；明明是中方积极回应美方关切、严格实施芬太尼类物质整类列管，美国一些人却罔顾事实、诬陷中国是美国国内芬太尼类物质主要来源地，把美方自己芬太尼类物质滥用的责任推给中方；明明是中国和东盟国家秉承《南海各方行为宣言》精神，积极推进“南海行为准则”磋商，且提前完成“准则”单一磋商文本草案的第一轮审读，美国一些人却四处离间，妄称“中国通过胁迫手段阻止南海开发”“中国对东南亚邻国的胁迫行为威胁本地区和平稳定”……殊不知，国际社会的眼睛是雪亮的，无事生非、兴风作浪的把戏既改变不了真相，也颠覆不了真理。

美国一些人打着“美国优先”的旗号，凭借编造的“美国吃亏论”“强制技术转让”“偷盗知识产权”等指控，肆意升级对华经贸摩擦，只会让越来越多的美国企业和消费者沦为牺牲品，还给世界经济注入巨大风险。

美国一些人到处炒作所谓“中国威胁”，声称不仅“威胁”美国，还“威胁”发展中国家，甚至荒谬地诬称中国对外发展援助是“债务陷阱”。对于这种恶意不实指责，一些国家领导人纷纷站出来进行公开批驳，美国国内有识之士也联名发表公开信，反对把中国视为敌人。

历史早已证明，面对发展竞争，正确做法从来不应是抹黑打压别人，而是解决自身问题、提升自身实力——于国家而言，既要有发展经济的能量，又要有弘扬道义的力量，还要有合作共赢的胸怀。“中华民族是一个有着悠久历史、自豪的民族，对他们指责、挑衅、威胁和不尊重，其效果是可想而知的。美国想方设法阻止人口占全球近20%的中国进步，这种行为树立的是一种正面榜样吗？”美国前代理助理国务卿董云裳上个月在彭博社网站发文提出质疑，表达了美国社会的不满情绪，道出了美国民众普遍担忧美国国际形象受损的心理焦虑。

尊重事实、对自己言行负责，这是国际交往的基本道义和准则。毫无疑问，对任何国家而言，如果连这些底线都失守，还有什么国际道义、信义可言？！

非道不言，非义不行。中国自古尊崇这样的行为准则，自有“有理走遍天下”、不惧无事生非者挑衅的底气。奉劝美国一些人不要高估自己拿着荒唐逻辑来搅局的本事，更不要沉湎于玩弄世界于股掌之上的幻觉。要知道，公理和正义或许会迟到，但永远不会缺席。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 03 版）

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