“给中国贴上‘汇率操纵国’标签太武断”

当地时间8月5日，美国财政部发布声明，宣布将中国列为“汇率操纵国”。对此，不少美国媒体和经济学家认为，中国并不符合美国财政部自己制定的所谓“汇率操纵国”的量化标准，美国此举完全是政治操作，是重大的决策错误。

《华盛顿邮报》认为，中国在市场上一直保持谨慎。该报在报道中援引金融公司“经济决策”首席经济学家和策略师艾伦·西奈的观点称，将中国列为“汇率操纵国”是“重大的决策错误”，人民币对美元汇率近日有所下跌并“破七”是市场力量作用的结果，符合客观经济规律，并非中国政府刻意干预，“美国财政部长姆努钦的言论完全是政治性的”。报道还援引《人民日报》评论称：“为世界注入稳定性、确定性，为各国共同发展多提供条件、创造机遇，这是大国应有的担当。但是，美国一些人的做法恰恰相反。”

《华尔街日报》评论称，从某种程度上说，无论中国政府采取了何种措施，美国政府都要继续加征关税，但这将打击美国经济。美国7月新出口订单领跌，制造业采购经理人指数下滑至2016年8月以来最低水平。美国消费者新闻与商业频道网站认为，美国财政部此举“加剧了全球两个最大经济体之间的贸易紧张局势”。报道援引知名外汇市场分析师马克·钱德勒的观点称，私营部门和多数经济学家观点一致，并不认为中国是“汇率操纵国”。

美国布鲁金斯学会高级研究员、美国财政部前官员杜大伟表示，美国财政部把中国列为“汇率操纵国”之举“显然对美国经济不利”，“美国人肯定能感受到政府在商业的车轮上撒沙子，全球经济增长预期放缓”。

美国康奈尔大学贸易政策教授、曾任国际货币基金组织（IMF）中国区负责人的埃斯瓦尔·普拉萨德认为，目前中国经常账户趋于平衡，也未干预外汇市场，根据美国财政部汇率政策报告的标准，中国甚至都未达到“操纵汇率”的条件。“认定一国操纵汇率的依据是该国对美国的贸易顺差、其干预汇率历史和经常账户顺差占国内生产总值（GDP）的比重。美国现政府上任以来，美国财政部连续向国会提交的5份半年度汇率政策报告都未将中国列入‘汇率操纵国’。美国财政部此时给中国贴上‘汇率操纵国’标签太武断，因为中国不符合其中任一条件。”

作为全球最重要的多边金融机构，IMF就人民币汇率作出的客观评判更具权威性。早在2015年5月，IMF就得出人民币币值不再被低估的结论。在不久前结束的IMF对中国的第四条款磋商中，IMF重申人民币汇率大体符合基本面。IMF7月发布《2019外部风险报告》说，中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的约10%大幅降至2018年的0.4%，中国外部头寸已基本符合中期经济基本面，表明中国经济增长不再依赖出口拉动，而转向内需驱动，预计未来几年中国经常账户顺差将进一步下降。

（本报华盛顿8月6日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 03 版）

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