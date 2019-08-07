携手共建美丽地球家园（国际时评）

人类只有一个地球。生态环境是人类存在和发展的根基，顺应自然、保护生态的绿色发展才有未来。“我们要像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路！”

今年上半年，习近平主席在一系列国际场合和外交行动中，大力倡导人与自然和谐共生的生态文明观，推动世界共谋绿色生活、共建美丽家园，实现可持续发展。中国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。最早提出“绿色GDP”概念的学者之一、美国国家人文科学院院士小约翰·柯布认为，“中国给全球生态文明建设带来了希望之光”。

共建“一带一路”是一条开放发展之路，也是一条绿色发展之路。绿色，成为高质量共建“一带一路”的重要理念之一。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席强调要把绿色作为底色，推动绿色基础设施建设、绿色投资、绿色金融，保护好我们赖以生存的共同家园。共建“一带一路”可持续城市联盟、绿色发展国际联盟，制定《“一带一路”绿色投资原则》，启动共建“一带一路”生态环保大数据服务平台，实施“一带一路”应对气候变化南南合作计划……一项项务实行动与计划，印证共建绿色“一带一路”是行动队，而非清谈馆。肯尼亚蒙内铁路可以让长颈鹿“昂首通行”，埃及西奈半岛山区探索中国节水梯田种植模式，巴西建成“特高压+清洁能源”的美丽山水电站……在共建绿色“一带一路”上，中国绿色技术、绿色方案造福沿线国家和地区人民。

长城脚下、妫水河畔，“绿色之约”精彩纷呈。在2019年中国北京世界园艺博览会开幕式上，习近平主席发表重要讲话，强调我们应该追求人与自然和谐、追求绿色发展繁荣、追求热爱自然情怀、追求科学治理精神、追求携手合作应对。“五点主张”清晰生动，为各国携手共建清洁美丽世界指明路径。“世界对绿色城市、绿色生活充满渴望，而中国向世界展示了应该如何决策、如何落实。”国际园艺生产者协会主席奥斯特罗姆高度肯定中国自上而下推动全球生态文明建设的绿色担当。以绿为“桥”，110个国家和国际组织、120余个非官方参展者相聚在一起，北京世园会连接起东西方生态文明的深层对话：英国设计师以古丝路为灵感，打造出一条跨越欧亚的 “一带一路”生态之旅，寓意“中国正在拉近世界各国的距离”；丹麦设计师从中国水墨画中汲取灵感，重新定义新园林；美国设计师带来“东西园”，探索东西方生态文化的“和而不同”……

地球村里，各国利益交融、安危与共。习近平主席提出建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，“建设清洁美丽世界”成为构建人类命运共同体的重要一环。3月欧洲之行，习近平主席与法国总统马克龙探讨人类命运共同体主张与“同一个星球”理念有很多相同或相似之处，马克龙高度评价中国在应对气候变化以及维和等多边议程中的重要引领作用。在中法全球治理论坛上，习近平主席呼吁“为建设更加美好的地球家园贡献智慧和力量”。在第二十三届圣彼得堡国际经济论坛上，习近平主席围绕联合国2030年可持续发展议程提出的经济增长、社会发展、环境保护三大任务，系统阐述加强国际发展合作的倡议主张，强调“坚持绿色发展，致力构建人与自然和谐共处的美丽家园”。二十国集团领导人大阪峰会期间，中国、法国同联合国再度举行气候变化三方会议，重申加强应对气候变化国际合作、推动气候变化《巴黎协定》全面有效实施的坚定承诺。联合国秘书长古特雷斯赞赏中方为“基于自然的解决方案”所作的努力。

中国践行绿色发展的承诺与行动，赢得国际社会广泛赞誉。意大利总统马塔雷拉认为，在应对气候变化挑战中，中国发挥着决定性作用，意大利也愿意作出自己的贡献。摩纳哥亲王阿尔贝二世高度赞赏中国在气候变化等国际事务中发挥的重要作用。国际展览局秘书长洛塞泰斯认为，中国付出巨大努力改善环境、保护自然，对全世界具有示范作用。韩国地球治理研究院院长贝一明相信，中国推动绿色发展的历史意义，“将不亚于工业革命”。

山峦层林尽染，平原蓝绿交融，城乡鸟语花香。习近平主席这样为我们描述“绿色生活”和“美丽家园”。回顾历史，生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。为子孙后代留下碧水蓝天的美丽世界，是当代人义不容辞的责任。面向未来，中国正以更加开放的姿态，携手各方，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，共同营造和谐宜居的人类家园，共同迈向人类命运共同体的美好明天。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 03 版）

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