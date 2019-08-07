就美国财政部将中国列为“汇率操纵国”答记者问

新华社北京8月6日电 外交部发言人华春莹6日就美国财政部将中国列为“汇率操纵国”答记者问。

有记者问：美国财政部宣布正式将中国列为汇率操纵国，为1994年以来首次。中方对此有何回应？是否会有反制措施？

华春莹说，中国人民银行已经就美国财政部将中国列为“汇率操纵国”发表了声明。美方不顾事实和自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准，无理给中国贴上“汇率操纵国”的标签，是继8月1日宣布拟对中国3000亿美元商品加征关税后，升级贸易争端的又一恶劣行径。

“美方这一任性的单边主义和保护主义行为是对国际规则的公然践踏和挑衅，破坏了全球关于汇率问题的多边共识，不仅不利于理性、务实地解决中美经贸问题，还将严重破坏国际金融秩序，阻碍国际贸易和全球经济复苏，中方对此坚决反对。”她说。

华春莹表示，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。中方一直致力于维护人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，这一努力国际社会有目共睹。2018年以来，美国不断升级贸易争端，多次引发全球金融市场大幅波动，但中方始终坚持不搞竞争性贬值，没有也不会将汇率作为工具来应对贸易争端。

“中方敦促美方尽快回归理性，纠正错误做法，以免对两国关系造成进一步损害。”华春莹说。

《 人民日报 》（ 2019年08月07日 02 版）

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