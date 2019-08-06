中国旅游休闲发展呈现四大特征

人民网讯 8月5日，中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院旅游研究中心及社会科学文献出版社共同在京发布了《休闲绿皮书：2018~2019年中国休闲发展报告》。绿皮书总报告指出，2018~2019年，旅游休闲发展呈现四大特征。

其一，供给侧结构性改革加速推进，旅游休闲品质不断提升。2019年1月，文化和旅游部出台《关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见》，针对景区、酒店、旅行社、线上旅游服务平台等行业主体全面推进供给侧结构性改革，着力改善游客休闲体验，实现旅游休闲产业高质量发展。

其二，文化和旅游融合发展持续深入，休闲的文化内涵逐渐增强。在旅游演艺市场发展之初，游客的休闲需求较易通过新颖技术的体验和感官方面的刺激得以满足，景区和企业对产品和服务的文化内涵尚未投入足够的关注。但随着近年来我国旅游休闲市场的迅速发展，游客对于高质量休闲的需求被不断激发，如果不能深入挖掘产品和服务的文化内涵，很难真正打动人心并有效传播当地文化。2019年3月，文化和旅游部出台《关于促进旅游演艺发展的指导意见》，旨在引导市场供给形式多样、持续创新的旅游演艺产品和服务，为丰富游客生活、满足休闲需求、传播地方文化提供多元化渠道。

其三，全域旅游示范区进入验收阶段，旅游休闲的带动作用更加凸显。2019年3月，文化和旅游部出台《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法（试行）》和《国家全域旅游示范区验收标准（试行）》，进一步从制度层面规范了国家全域旅游示范区的验收、认定和管理工作。全域旅游示范区的建设旨在充分发挥行业头部主体的引领和示范作用，把旅游发展实践中的工作方式、具体做法总结成有利于行业发展的标准化经验，从而有利于凸显休闲服务的综合吸引力。

其四，乡村旅游和休闲度假成为热点。2018年《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018~2020年）》等文件的出台，对于推进乡村旅游持续健康发展具有重要意义。新一轮的国家级旅游度假区评定工作完成，对于推动休闲度假空间的发展起到积极作用。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)