千年古城上空飘荡起新时代的恋乡曲

“为了这一眼，我已等待了许多年，你看尖峰山下万家灯火，仿佛换了人间；为了这一刻，我已期盼了许多年，你看婺江两岸花团锦簇，一派祥和人间；无论有多远，爱你心情永不变……”一大早，深情柔美的恋曲在保宁门上空回荡，近旁晨练的人们忍不住跟着哼唱。这首对故乡的倾情告白感染了婺城人，唤起了大家爱祖国爱家乡的亘古情怀。

8月6日，《亲爱的婺城，亲爱的你》MV开机仪式在金华举行。

《亲爱的婺城，亲爱的你》是由著名词曲音乐人陈越先生继《江南有座金华城》之后，为家乡婺城倾力创作的又一首城市主题曲。这首作品以游子的视角，歌唱改革开放以来婺城的沧桑巨变，表达对这片土地深深的眷恋。歌曲于今年5月20日全球首发后，引起了强烈反响，迅速被广大群众喜爱和传唱，一周内全网点击量就突破240万次，成为婺城人耳熟能详的城市之歌。为此，《亲爱的婺城，亲爱的你》MV拍摄项目启动。MV由陈建平担任总导演，国家级摄制团队拍摄，陈越亲自出镜并演唱，融入了婺剧、婺窑等鲜明的婺元素。

千年婺州史，悠悠古子城。这里是催生沈约豪情题八咏、首开诗韵风的文化沃土；这里是激励李清照一改婉约风，吟出“水通南国三千里，气压江城十四州”的壮丽沙洲；这里是留下朱大典誓死守城门，喋血祭英魂的铜墙铁壁……婺城如此多娇，引无数英雄竞折腰。而今天，婺城人相聚婺州城，共同为《亲爱的婺城，亲爱的你》MV开机揭幕。古城的上空，新时代的婺城人款款吟唱对这片土地永恒的眷恋。一首新时代的恋乡曲被赋予更强烈的生命力。同时，它被寄寓新时代、新使命和人民群众对美好生活的新期盼，为“都市经济创新城、美好生活幸福城”的“双城”战略拉响了冲锋号。

据了解，除MV形式之外，歌曲《亲爱的婺城，亲爱的你》经过广大婺城百姓的二次创作，已然百花齐放，繁花似锦。婺城区文化馆组织来自全区各乡镇（街道）、村（社区）的200多名文化礼堂管理员共同练唱，传唱《亲爱的婺城，亲爱的你》。婺城中小学校组织少年儿童用大合唱、独唱、器乐和鸣等形式演绎《亲爱的婺城，亲爱的你》，天籁般的童音、天才的创作赋予了这首歌别样的婉转意蕴。中新社、金华广电、婺城发布等20多家主流媒体积极推送歌曲原唱原声。一时间，《亲爱的婺城，亲爱的你》刷屏婺城人朋友圈，快闪、抖音等各种形式层出不穷。

《亲爱的婺城，亲爱的你》让每一个深受婺文化浸染过的婺城儿女，都能从这首歌曲中汲取到爱的力量，用爱拥抱生活，用爱开启婺城发展的新纪元。（金建洪 张苑）

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