原标题：新华社评论员：美方用“汇率操纵”施压中国绝不会得逞

新华社北京8月6日电 题：美方用“汇率操纵”施压中国绝不会得逞

新华社评论员

受美国单方面加征关税等因素影响，人民币兑美元离岸和在岸汇率5日双双“破7”。随后，美国财政部北京时间6日凌晨发布声明，宣布将中国列为“汇率操纵国”。美国一些人罔顾事实，急不可耐地以“汇率操纵”来抹黑和施压中国，再次暴露其霸凌主义的丑恶嘴脸。

每个国家完全有权选择适合本国国情的汇率制度，合理的汇率水平也应由一国的基本面和市场供求决定。一国是否操纵汇率，根本不是由美国说了算的。然而，长期以来，美国蛮横无理、为所欲为，为了达到一己之私，把“汇率操纵国”作为施压工具频频用在各国身上。此次对中国的诋毁攻击，更是完全站不住脚。

美方将中国列为“汇率操纵国”，即便从美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准来看，也是无稽之谈。根据我国国家外汇管理局公布的数据，中国经常账户顺差与GDP之比早已经下降到1%以下，2018年仅为0.4%，远低于美方自我拟定的2%的“标准线”。按中国2018年的GDP总量计算，参照美方所谓外汇干预标准，那就意味着单边汇率干预金额要接近2700亿美元，而且应该是买入外汇促使人民币贬值，而不是中国一直在做的抑制人民币贬值预期以保持人民币汇率稳定。无疑，这是一个“极富想象力”的说法。中国积极扩大对美进口，美国长期以来是中国服务贸易逆差最大来源国。美国从来不提对华服务贸易顺差，而是一直拿货物贸易逆差当借口、做文章，一再对中方施以加征关税威胁。

正所谓“欲加之罪，何患无辞”，美方对中国“汇率操纵”的指控，无非是极限施压的又一伎俩。实际上，今年8月以来，人民币汇率出现一定幅度贬值，主要是全球经济形势变化和贸易摩擦加剧背景下市场供求和国际汇市波动的反映，是由市场力量推动和决定的。在刚刚结束的国际货币基金组织对中国的第四条款磋商中，国际货币基金组织指出人民币汇率大体符合基本面。

作为一个负责任的大国，中国实施的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，在机制上人民币汇率就是由市场供求决定的，不存在“汇率操纵”的问题。中国不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的。多年来，中国积极主动推动汇率市场化改革，特别是近年来，汇率市场化双向波动加大，汇率弹性增加，汇率市场化改革取得了长足进展。

反观美国，总是说一套做一套，实行“双重标准”。7月31日，距离美联储上一次加息仅仅半年多时间，在美国经济尚未触发降息条件的背景下，美联储反手降息，国际金融市场一片哗然，人们纷纷质疑美联储的货币政策已经被“绑架”，美联储正在失去独立性。美联储主席鲍威尔在当时的讲话中表达出了这种“纠结”，引发全球金融市场大幅波动。美方类似这样的行为，难道还少吗？

美方对中国举起“汇率操纵国”的大棒，是任性的单边主义和保护主义行为，这不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，可谓损人又害己。中国和中国人民从来不怕压、不信邪，美方不管使出什么花样的极限施压手段，都绝不会得逞。奉劝美方悬崖勒马、迷途知返，回到理性和客观的正确轨道上来，与中方同向而行，共同推动中美经贸问题的有效解决。

(责编：刘洁妍、杨牧)