外交部再次正告美方有关政客：立即停止纵容暴力违法犯罪

人民网讯 据“外交部发言人办公室”公众号消息，8月6日，有记者问：据报道，美国众议院议长佩洛西6日发表声明称，香港特区政府拒绝尊重法治和“一国两制”框架，与香港市民的“非凡勇气”形成鲜明对比。她呼吁美国会民主、共和两党议员与香港市民团结一致，争取港人实现充满希望、自由和民主的未来。她将继续推动国会讨论《香港人权与民主法案》，努力维护香港的民主、自由和法治。中方对此有何评论？

华春莹：佩洛西等美国政客颠倒黑白，公然为激进暴力分子撑腰打气，粗暴干涉中国香港事务，中方对此表示坚决反对、强烈谴责。

正如大家所看到的，近来，在香港发生的游行示威活动已经演化为极端暴力行为，一小撮激进分子任意阻塞地铁车门、瘫痪主要干道、堵塞过海隧道、折毁交通灯、围堵和攻击各区警署、肆意破坏公物，甚至以警察为目标投掷汽油弹、纵火并藏有大量攻击性武器，明目张胆践踏香港法治，严重威胁市民生命安全，公然挑战国家主权与尊严。这样的暴力违法行径绝不是任何具有正常思维和良知的各国人民想要的“民主、自由和法治”。

佩洛西等美国政客一而再、再而三为激进暴力分子撑腰张目，甚至竭力美化和粉饰极端暴力罪行，肆意抹黑诋毁特区政府和警队依法捍卫法治的正义之举，无异于包庇、纵容和支持违法犯罪，再次暴露其唯恐香港不乱、企图反中乱港的险恶用心。

香港回归以来，“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针得到了切实有效的贯彻落实，香港居民享有的各项权利和自由都依法得到了充分保障，这是任何不带偏见的人所公认的客观事实。说到勇气，中华民族抵御外侮的勇气世人皆知，中央政府贯彻“一国两制”、维护香港繁荣稳定的决心坚定不移。说到未来，香港的未来必须也只能在中央政府全力支持下靠700万香港同胞共同奋力开创，香港的前途命运必须也只能掌握在包括香港同胞在内的全体中国人民手中！

我要再次正告美方有关政客，立即停止纵容暴力违法犯罪，立即停止粗暴干涉香港事务。任何妄想在香港制造混乱、破坏香港繁荣稳定的图谋都必将遭到包括广大香港同胞在内的全体中国人民的坚决反对，任何外国干预势力必将玩火自焚、自食其果。

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