外交部军控司：中方不会参加美方所提的中美俄三边军控谈判

人民网讯 据外交部网站消息，8月6日，外交部军控司司长傅聪就《中导条约》等军控问题举行中外媒体吹风会并回答记者提问。傅聪司长强调以下三点：

第一，中方对美正式退出《中导条约》深表遗憾。此举是美奉行单边主义、推卸国际义务的又一表现，无疑对全球战略平衡与稳定、欧洲和平与安全及国际军控体系产生直接消极影响。美退约的真实目的是自我松绑、谋求单方面绝对军事优势，所谓“俄罗斯违约”“中国不受条约约束”都只是借口。

第二，中国对美国推动在亚太地区部署中导坚决反对。中国拥有的陆基中短程导弹全部部署在本国境内，完全出于防御目的，不威胁任何国家，特别是不会打到美国本土。而美国军事上偏重前沿部署，明显具有进攻性。如果美国执意在亚太地区部署，就是在中国“家门口”挑衅，中国绝不会坐视自身利益受损，将不得不采取必要的反制措施。中方希望美国在此方面保持克制，同时希望韩国、日本、澳大利亚等有关国家谨慎行事，不要允许美在其领土部署中导。

第三，中方不会参加美方所提的中美俄三边军控谈判。中国始终奉行防御性国防政策，对发展核武器始终采取极为克制的态度。中国从不参加任何形式的军备竞赛，核力量始终维持在国家安全需要的最低水平，并坚持不首先使用核武器政策。美国和俄罗斯作为世界上拥有最大核武库的国家，须承担特殊优先责任，为其他国家参与核裁军谈判创造条件。现阶段要求中国加入三边军控谈判不公平也不合理。中国不参加三边军控谈判并不意味着不参加国际核裁军努力。中方一直并将继续积极参与联合国、裁谈会、五核国等多边机制框架下的国际军控谈判和讨论。

傅聪司长并应询有针对性地回答了媒体提问。

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