原标题：综述：波罗的海大规模军演 俄罗斯强力回应北约

新华社莫斯科8月5日电 综述：波罗的海大规模军演 俄罗斯强力回应北约

新华社记者李奥

俄罗斯国防部5日发表声明说，参加“海洋之盾-2019”大规模军演的俄方军舰在进行防水雷演练后，完成了在波罗的海水域的部署。目前，俄方军舰在飞机和潜艇配合下，正在演练反潜和防空等多项任务。

分析人士指出，这是俄罗斯第二次举行“海洋之盾”演习，其规模较去年扩大许多。北约今年在俄罗斯周边已举行多次军演，俄此次演习意在回应北约的军事施压。

俄海军和空天军本月1日开始在波罗的海举行“海洋之盾-2019”大规模军演。据塔斯社报道，此次军演共出动近70艘舰艇、58架军机和1万余人的兵力。军演将持续至9日，任务包括检查俄海军舰队部署、管理以及保卫国家利益的战备情况。

黑海“波塞冬19”演习、“波罗的海行动-2019”“海上微风-2019”“敏捷精神2019”——今年以来，北约在俄罗斯周边的军演一个接着一个。而俄方也毫不示弱，7月组织黑海舰队演习，眼下正在进行“海洋之盾-2019”军演，9月还要进行“中部-2019”演习。

谈及俄方此次军演的目的，俄地缘政治问题研究院院长伊瓦绍夫表示，这是俄方针对北约在波罗的海地区频繁军事行动的“回应”。北约增强在波罗的海区域的军事部署，明显是针对俄罗斯。而且，美方在军演中演练调拨战略力量，更引起俄方戒备。

伊瓦绍夫说，举行“海洋之盾-2019”演习意在表明，俄方准备好保护国家利益。这一演习不是对某一方的攻击，而是具有“盾”的防御性质，旨在回应来自北约尤其是美国的军事压力。

谈及北约军演以及俄方“海洋之盾-2019”演习，俄卫星通讯社评论员赫罗连科撰文指出，俄方具备足够的回应能力。

赫罗连科表示，波罗的海国家以及其他国家都在密切关注当前局势，并对俄海军能力进行分析。重要的是，“要从此中得出适当的结论，而不是发表破坏性言论”。

赫罗连科指出，波罗的海存在大量军队，这会导致政治和安全局势激化。在此情况下，俄罗斯可以向其他国家展现“捍卫和平”的能力。面对北约军事力量的逼近及其在波罗的海沿岸部署的军事基地网络，俄罗斯具备回应的手段。

自乌克兰危机以来，俄罗斯与西方关系日趋紧张。西方国家对俄经济、国防等领域实施制裁，北约还加强了相关军备建设和部署。从北约最近针对俄罗斯的一系列军演以及俄方的回应来看，双方对峙的局面将持续。

北约秘书长斯托尔滕贝格5日表示，各大国之间的相互竞争对全球安全构成挑战，俄罗斯因此“吞并”克里米亚并继续扩张其军事存在。

俄罗斯科学院俄罗斯历史研究所专家拉夫罗夫认为，北约此番表态表现出反俄情绪，这一现象是危险的，反映出西方精英的非理性思维。

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