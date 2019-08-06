原标题：荒谬逻辑尽显霸凌本色——专家批驳美将中国列为“汇率操纵国”

新华社北京8月6日电 题：荒谬逻辑尽显霸凌本色——专家批驳美将中国列为“汇率操纵国”

新华社记者李延霞、张千千、陈炜伟

美国财政部北京时间6日凌晨发布声明，决定将中国列为“汇率操纵国”。对此，专家认为，美国此举逻辑荒谬，是典型的“欲加之罪，何患无辞”，尽显美国霸凌本色。

自由裁量 为所欲为

“美国此次单方面将中国列为‘汇率操纵国’，从时间上看是对近日人民币汇率贬值的应激反应，实际上连美国自己为‘汇率操纵国’设定的标准都不符合。”东方金诚首席宏观分析师王青表示。

根据美国对“汇率操纵国”最新的认定标准，当一国在过去四个季度满足以下三个标准时会被认定为“汇率操纵国”：1.对美国贸易顺差超过200亿美元；2.经常账户顺差占GDP比重超过2%；3.单边汇率干预金额占本国GDP比重2%以上，且持续时长超过6个月。

如果一个经济体满足三个标准，则被认定为“汇率操纵国”；如果只满足两个标准，会被列入观察名单；如果只满足第一个标准，但该经济体对美国的总体贸易逆差贡献较大，也可能被列入观察名单。

“2018年中国经常账户顺差与GDP之比仅为0.4%左右，2016年下半年至今，中国外汇储备规模一直稳定在3万亿美元左右，根本不存在大规模买入外国资产促使本币贬值的可能。”王青说，即使按照美国自己的标准，将中国列入“汇率操纵国”也是毫无道理的。

中国金融四十人论坛高级研究员管涛认为，美国的做法可以说是“欲加之罪，何患无辞”。

“正是因为中国不符合美国制定的三项标准，此次美国并没有引用这个标准，而是拿中国人民银行答记者问的内容作为借口。”他表示，美国所谓的“证据”部分，其实是央行对投机者的警告，美国却拿来作为中国操纵汇率的证据，十分可笑。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，“汇率操纵国”的三项标准是美国自己制定的，在认定上，美国财政部有很大的话语权，可以为了自身利益而随意进行自由裁量。

对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川认为，美国此举的根本目的是为了配合对华贸易战，使得美国对中国输美商品加征关税的效应达到最大化，是升级贸易战的新手法。

他认为，受美国单方面加征关税的影响，市场有担忧情绪，人民币出现一定程度的贬值是市场作用的结果。美国认为中国是“汇率操纵国”，是缺乏依据的，也缺乏经济基础的支撑。

双重标准 自相矛盾

专家认为，美国在人民币刚刚“破7”这一时间节点就立刻宣布将中国列入“汇率操纵国”，是典型的双重标准。

美国此举的一大背景是，受美国单方面加征关税的影响，人民币兑美元离岸和在岸汇率5日双双“破7”。

“美国一直要求别国汇率市场化，不干预，但在人民币‘破7’之后，对这样的整数关口却很在意，这是典型的双重标准。”管涛说，美国的这种做法，恐怕只是为其贸易政策找一个借口，可以有理由对中国输美商品加征更多关税。

他认为，去年以来人民币汇率多次承压，对外经贸纷争是重要诱因。如果美国不再出尔反尔，妥善解决双方经贸摩擦，市场情绪稳定的话，将为人民币稳定创造良好的环境。

以我为主 练好内功

专家认为，如果从较长时间的维度看，人民币无论对单边还是双边都是升值的，汇率指数是基本稳定的。人民币属于比较坚挺的货币，不存在用贬值获得产品竞争优势的情况。

王青表示，2015年“8·11”汇改后，中国一直致力于加快汇率市场改革步伐，人民币汇率总体上形成了主要由市场力量驱动的双向波动格局。近年来，人民币汇率的波动率在增加，已接近国际主要储备货币的波动率。

管涛表示，国际货币基金组织（IMF）承担督促成员国避免货币竞争性贬值的职责。IMF最近发布的报告认为，2018年人民币实际有效汇率与经济基本面保持一致。

交通银行首席经济学家连平表示，当前中国经济整体运行平稳，人民币汇率并没有出现持续大幅度贬值的基础和条件，中国经济的基本面，对于支撑汇率的基本稳定会发挥积极作用。

“在外部压力加大背景下，中方最重要的事情仍是集中精力把国内的事办好，练好内功，夯实国内宏观经济稳健运行的基础。”王青说。

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