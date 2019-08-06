联合国敦促印巴在克什米尔问题上保持克制

新华社联合国8月5日电（记者王建刚）联合国秘书长发言人迪雅里克5日表示，联合国正密切关注克什米尔地区出现的紧张局势，并希望所有各方保持克制。

迪雅里克当天在例行记者会上说，联合国已获悉印度政府取消此前宪法赋予印控克什米尔地区特殊地位的相关情况，联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组也向总部报告了控制线沿线的增兵情况。

印度政府5日宣布废除当前执行的宪法第370条，取消宪法赋予印控克什米尔地区的特殊地位。此前印度宪法第370条规定，除国防、外交和通信等领域外，印度宪法中的所有规定在这一地区都不适用。而该条款被废止后，印度宪法将适用于这一争议地区。

巴基斯坦外交部同日发表声明，强烈谴责和反对印度政府的上述决定。声明说，印度政府的任何单边举措都无法改变这一地区存有争议的事实。作为争议的当事方，巴基斯坦将利用所有可能的选项反对印度的非法措施。

近一段时间来，印控克什米尔地区局势出现紧张。8月2日，印度政府宣布，鉴于印控克什米尔地区面临恐怖主义袭击的巨大风险，决定在该地区主要城市和安防薄弱地区增兵2.8万人。3日，印度政府又发出警告，称出于“紧张局势加剧”和“可能发生动荡”考虑，建议游客和朝圣者立即离开该地区。

印度和巴基斯坦在克什米尔地区素有主权争端，两国曾为此爆发多次战争。1972年印巴签署《西姆拉协议》，双方重新设立控制线，将克什米尔分为两个部分。近年来，克什米尔地区形势总体缓和，但印巴在该地区的冲突仍时有发生。

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