广岛举行原子弹轰炸74周年纪念活动

新华社日本广岛8月6日电（记者郭丹）日本广岛市6日在雨中举行原子弹轰炸74周年纪念活动，死难者家属、广岛市民等约5万人参加。日本首相安倍晋三出席纪念活动。

上午8时，纪念仪式正式开始。广岛市市长松井一实和死难者家属代表将过去一年去世的5068位核爆死亡者名册安放在核爆慰灵碑内。据日本官方统计，截至2019年8月6日，广岛受原子弹爆炸影响而死亡的人数达到319186人。

松井一实在纪念活动上发表和平宣言，强调为了更好地体现日本宪法中的和平主义，代表广岛市民请求日本政府在《禁止核武器条约》上签字并批准该条约。

安倍在随后的讲话中强调，日本是唯一遭受过原子弹轰炸的国家，轰炸中的幸存者应该向年青一代讲述被轰炸的经历与感受。但是，有关日本被轰炸的原因及历史背景，安倍只字未提。

就在安倍讲话的同时，从日本各地赶来的民众冒着大雨在会场附近高呼“反对修改和平宪法”“反对安倍参加纪念仪式”等口号，表达对安倍的不满与抗议。

为促使发动侵略战争的日本尽快投降，美军于1945年8月6日和9日分别向广岛和长崎空投原子弹。长期以来，日本把自己描绘成二战特别是核爆的“受害者”，却很少提及遭到原子弹轰炸的历史背景。

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