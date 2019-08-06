越南警方向中方移交16名网络投资诈骗嫌疑人 诈骗数千万元

人民网河内8月6日电 当地时间7月30日、8月6日，在中国驻越南大使馆协调下，越南警方在胡志明市新山一国际机场，先后向中方移交易某等同一网络投资诈骗团伙的16名涉案嫌疑人。

据中国警方调查，自2019年年初以来，易某等16名嫌疑人在胡志明市高档住宅小区租用房屋，通过互联网平台，以高额返利为诱饵，吸引中国国内群众投资，等投资金额到达一定数量后立即关闭网站，重新设立其他网站继续行骗，迄今诈骗资金数千万元人民币。经调查，中方发现上述嫌疑人藏匿在越南胡志明市。接到中方请求后，越南警方迅速开展工作，于近日将嫌疑人陆续全部抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方近期针对跨境网络犯罪开展多次联合行动，缉捕大批犯罪嫌疑人，取得良好效果。中国警方正告相关犯罪嫌疑人，要尽快悬崖勒马，向警方投案自首，否则将受到法律严惩。（警联）

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