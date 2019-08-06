俄将采取措施抵御美国退出《中导条约》带来的威胁

8月5日，在俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京与俄联邦安全会议多位常务委员（未在画面中）开会。新华社/卫星社

新华社莫斯科8月5日电（记者栾海）俄罗斯总统普京5日表示，美国退出《中导条约》给各方带来巨大危险，俄方将凭借数种导弹抵御美国退约带来的现实威胁，并将对等回应美国部署中短程导弹的行为。

据克里姆林宫网站发布的消息，普京当天在莫斯科与俄联邦安全会议多位常务委员开会时表示，美国2日正式退出《中导条约》后，该条约自动失效。普京说：“美国用臆想的借口单方面退出《中导条约》，撕毁了军备控制领域的这一根本性条约，堪称以最严重的方式使世界局势更加复杂，给各方带来巨大危险。引发这一事态的责任完全在美方。”

8月5日，在俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京（中）与俄联邦安全会议多位常务委员开会。 新华社/卫星社

普京指出，他已责成俄国防部、外交部、对外情报局密切关注美国接下来在研发、生产和部署中短程导弹方面采取的步骤，俄方将以对等回应的方式采取行动。如确切获悉美国已完成研发并开始生产相关导弹系统，俄将被迫着手全力研制类似导弹系统。在这类新导弹系统装备俄军前，俄将用现有的多种导弹来抵御美国退出《中导条约》带来的现实威胁。

普京表示，美国为毁掉《中导条约》所采取的行动将不可避免地动摇国际安全体系的支撑架构，降低其功效，可能导致军备竞赛卷土重来。他说，俄方期望美国及其盟国恢复理智与责任感，相关各方就保障战略稳定和安全恢复全面磋商，俄方已为此做好准备。

根据苏联和美国于1987年签署的《中导条约》，两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。该条约于本月2日正式失效，美俄双方相互指责对方应为条约失效承担责任。《中导条约》失效后，俄美于2010年签署的、旨在限制两国核弹头数量的《新削减战略武器条约》成为两国间唯一军控条约。

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