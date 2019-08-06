朝鲜外务省谴责美韩联合军演

新华社平壤8月6日电（记者程大雨 江亚平）朝鲜外务省发言人6日谴责美国和韩国联合军演违背新加坡朝美共同声明及朝韩间系列宣言精神。发言人说，对于由此可能引发的朝方反制措施，美韩负有不可推卸的责任。

据朝中社报道，这名没有透露姓名的发言人说，美韩不顾朝鲜的再三警告，开启针对朝鲜的带有“侵略性质的”联合军演。这是对“6·12”朝美共同声明、板门店宣言和《9月平壤共同宣言》的“露骨无视与公然违背”。为了消除国家安全受到的潜在与直接威胁，朝方或不得不采取反制措施。美韩当局动辄声称联合军演具有防御性质，“由此朝鲜也将不得不开发、试验并部署国家防卫所必需的威力强大的物理手段”。

发言人说，美国不顾在新加坡和板门店举行的朝美首脑会谈上达成的有关停止联合军演的承诺，向韩国大举运入最新攻击型武器装备，“加剧军事紧张状态”。最近，F-35A隐形战斗机飞抵韩国和美国核潜艇“俄克拉何马城”号驶入釜山港等举动“严重刺激朝鲜”。

发言人还强调，朝鲜通过对话解决问题的立场依然不变，但在军事敌对行为持续不断的情况下，朝鲜进行对话的动力将会逐渐消失。目前的形势将导致朝鲜履行朝美、北南间协议的积极性急剧下降并正对今后的对话前景造成负面影响。

另据韩国媒体报道，韩美5日启动2019年下半年联合军事演习，美国新任国防部长埃斯珀将于9日访问韩国。

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