社评：美方妄加关税，中方反制自然不缺席

据中国官方消息，鉴于美方发出新的关税威胁，中方决定暂停对进口美国农产品加征关税的排除，中国企业也已经暂停采购美国农产品。这一消息传递了中方的明确态度：不接受美国对其他3000亿美元中国商品加征10%的关税，如果美方实施这一决定，中方的反制措施决不会缺席。

美方声称加征上述关税的时间是9月1日，而原本8月份安排了双方谈判团队的密集沟通，美方单方面的出尔反尔已对双方继续磋商下去构成严重冲击。

美国股市在上周四美方变脸后连续下挫，星期一美股开盘后又呈大跌之势。美国市场十分消极的反应再次证明，美方升级贸易战的相当一部分能量注定打向美国经济自身，没有人能逃过贸易战是双输的这一经济学基本规律，今天的美国政府同样不会被这一法则豁免。

中国希望同美方达成贸易协议，这不是怯懦，而是用维系合作保护人民福祉的善意和责任感。与此同时，每次华盛顿举起关税大棒，中方都会奋起反制，这已经没有悬念。中方做事有理有力有节，在这种情况下暂停采购美国农产品就是中国采取针锋相对行动的标准版。

中美经贸合作形成那么大的规模，说它们是美国吃亏的过程，之前的美国政府傻，难道美国的进出口商们也都傻吗？如今搞得中美无法正常做生意，才是下下策。就农产品来说，本来美国农场主有充裕生产能力，中国又愿意购买，美国的大量土地得以充分利用，但现在搞成如此局面，难道不是美国政府错误的对华经贸政策所致吗？

美方不该再幻想用极限施压迫使中国屈服了，要整理双方的贸易关系，使之更有利于双赢，中美就需坦诚坐下来，在平等谈判中彼此照顾对方的重大关切。单边主义四处碰壁，它怎么可能成为中美两个巨人之间的“规矩”呢？结果只能是中美都增加新的损失，让双方都期待的协议变得离我们更远。

美方喜欢掩饰贸易战带给它的痛苦，同时宣扬中方蒙受了多大损失。如果这是置气，挺无聊的;如果这是心理战，太小儿科了;如果这是哄美国公众，那是明显不尊重后者。中美各自蒙受了多大损失，很难精确计算，但确定无疑的是，贸易战持续下去，开始考验的是经济承受力，越往后考验的越是政治韧性，而中国对贸易战的承受力越往后越会大大强于美国。

中美之间已经有过几次打和谈的交叉，双方应该都摸透了对方的脾气。这种时候谁都不应指望奇迹，不应寄希望于一张牌打出来就能制胜对方，一方赢另一方输、赢者通吃的结局尤其不应再被当成严肃的目标。否则的话只能浪费时间，也浪费公众的感情，这样的捉摸不定还会害一批投资者。

看样子美国又有一些土地要撂荒了，中美都有一些企业会面临更长时间的出口困难。解决问题的钥匙就攥在美方手里，莫让它生锈，也要防止中美之间挂上的锁生锈。相信把中美贸易锈住不是白宫发起对华关税战的初衷，但美方内部飘忽不定的决策机制有可能把这场贸易战的戏搞砸，形成美方当初没有预想到的严重后果。

中方星期一深夜宣布暂停新采购美国农产品，“暂停”的含义既包括给双方解决问题留了大门，也意味着美方的错误态度坚持多久，暂停就会持续多久。而且这只是中方从工具箱里拿出的家什之一。中国不咄咄逼人，同时也会像钉子一样站在自己的阵地上。怎么同中国打交道，美方看来需要做一次认真的总结。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)