【国际锐评】农产品贸易受阻 责任完全在美方

由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，中国国务院关税税则委员会决定，对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。

这是中方对美方再次挥舞关税大棒采取的必要措施，具有合理性与正当性。本来，中美两国在农业领域互补性很强，开展农产品贸易符合双方共同利益。在中美两国元首大阪会晤后，中方根据国内需求与市场原则，在采购美国农产品方面取得不少进展。大阪会晤后至7月底，已有227万吨美国大豆新装船运往中国；7月19日开始，中方相关企业持续就采购美国农产品进行询价。截至8月2日晚，已成交大豆13万吨、高粱12万吨、干草7.5万吨、小麦6万吨、猪肉及制品4万吨、棉花2.5万吨、乳制品0.57万吨、加工水果0.45万吨、新鲜水果0.04万吨。这些新成交的农产品，均由中方企业向中国国务院关税税则委员会申请排除进口加征关税。

中方以实际行动积极落实大阪会晤共识，显示出合作诚意，但美方反其道行之，再次出尔反尔、背信弃义，对华举起关税大棒，这完全破坏了中美继续进行农产品贸易的必要条件。中方对自美农产品采购采取相应措施，实属不得已而为之，目的是捍卫国家尊严与自身权益。同时，这也清晰地表明：任何极限施压对中国都没用，中国反制说到做到。

中国是世界上最大的农产品进口国，美国是世界上最大的农产品出口国，农产品贸易在中美经贸关系中占有重要地位。现在，这一给双方带来共赢的贸易再次受阻，责任完全在美方，一切后果也由美方承担。

令人遗憾的是，美国农业和农民将因美方一些人不讲诚信而成为最大受害者。美国大豆、玉米、小麦等农业组织此前就发表联合声明，明确反对美对华加征关税，指出美国农业需要的是市场而不是关税。《洛杉矶时报》日前表示，贸易战正使美国农场经济陷入浩劫。有数据显示，美国今年农业收入预计为694亿美元，比2013年的高点低了45%左右。美方如果实施新一轮加征关税，无疑将使正在应对农产品价格疲软、自然灾害等问题的美国农业雪上加霜。对此，白宫国家经济委员会前主任加里科恩一针见血地指出，加征关税不能真正打击中国经济，而美国的农业正遭受巨大的打击。

中国拥有14亿人口的巨大市场，具有强大购买力。今年上半年中国农产品进出口额达1086.5亿美元，同比增1.4%。其中，出口368.1亿美元，减2.5%；进口718.4亿美元，增3.5%。中国农产品进口如此红火，预示着消费升级和更加开放的中国正为世界各国带来更大机遇。美国农产品只要价格合理、质量优良，完全可以在中国市场获得丰厚收益。

美方一些人若真为美国农民利益考虑，就应认清大势，听一听美国农民的呼声，算一算自身利益得失，回到落实中美两国元首大阪会晤共识的正确轨道上来，同中方相向而行，为两国农业领域合作创造必要条件。（国际锐评评论员）

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)