中方暂停采购农产品  精准理性回击美加税威胁

由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。这是中方落实两国元首大阪会晤共识，以实际行动坚定回应美方不负责任言行，坚定捍卫中国国家利益和人民根本利益，推动中美经贸关系早日回到良性轨道上的又一有力举措。

鼓励合作，反击胁迫，是中美经贸关系良性发展的必然选择。中美经贸关系合则两利，斗则俱伤，这是尽人皆知的道理。但事实放在眼前，从2018年至今，美方至少四次背弃承诺，每每在磋商取得重大进展的紧要关头，任性妄为，以不负责任的言行，背离正确解决问题的轨道，不仅损害中国，伤害美国，也让全球经济暴露在完全可以避免的风险敞口中。对此种不负责任的行为，当然不能任其任性。最近美方出尔反尔，用加征关税的威胁打破全球市场对中美关系趋于缓和的乐观预期，此等损人害己的行为，迫使中方必须作出坚定回应。

对等尊严，有理有利有节，是中方对待中美经贸关系的基本态度。中方一贯高度重视中美关系的良性健康发展，从20世纪70年代中美关系破冰开始至今，以建设性的态度，直面差异、管控分歧，寻求最大限度的公约数，搞好中美关系，是中国的一贯选择。习近平主席明确表示，有一千条理由把中美关系搞好。但是，这不意味着美国可以漫天要价，任意损害中国的国家利益。对挑衅作出坚定而有节制的回应，有理有利有节地捍卫中国的国家利益，从新中国成立开始，就是中国一贯的选择。所谓不愿打，不怕打，必要时不得不打，就是这个意思。

审慎精准，进退有据，是中方对待当下中美经贸摩擦的战略选择。中方珍视中美关系，中方重视中美之间的经贸合作关系，中方希望能够以建设性的方式解决与美国之间的利益分歧；同时，从1949年以来，无论是半岛问题、台湾问题，还是改革开放以来中美历次重要谈判，中方都强调以诚意换诚意，以行动对行动，以“两手”对“两手”。郭兰英唱响中国大地的《我的祖国》中说得很清楚了，美酒和猎枪都有，就看来的一方如何自己选择。做出了选择，就要承受相应的招待方式，至于由此造成的损失，只能说咎由自取。

从2018年开始至今，在中美经贸摩擦以及相关磋商发展的全过程，中方充分地表达了自己的理性、诚意以及善意。同样，中美经贸磋商永远不可能遵循所谓美方布置作业而中方完成的模式，平等与相互尊重不能仅仅停留在口头上；美方的一些人必须正确解读中方发出的信号，中国相关企业对美国农产品的采购，一方面建立在客观的需求之上，另一方面，就是中国政府对中美关系的建设性态度以及善意的体现。“暂停采购”，是一个清晰的信号，是对美方声称要从9月1日起加征关税的明确回应；这是对所谓“极限施压”的理性回应，是“清醒剂”。如果美方能够及时清醒，改弦更张，及时纠偏，回到大阪元首峰会共识所明确的轨道上来，那么相关的经贸活动自会恢复；如果继续一意孤行，那么在政治以及经济上支付更大代价的，只能是站在历史错误一边的美方一些人。

面对不负责任出牌的美方一些人，中方仍坚持精准理性回应，维护中美经贸关系健康发展以及全球经济大局的用心可谓良苦，这是负责任大国应有的态度和担当。

（作者：沈逸，系复旦大学国际关系与公共事务学院研究员）

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