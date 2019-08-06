新华时评：言而无信害人害己 中企暂停农产品采购责任在美方

新华社北京8月5日电 题：言而无信害人害己 中企暂停农产品采购责任在美方

新华社记者韩洁

有关方面消息显示，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，中国国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。

在中方一直以实际行动落实两国元首大阪会晤共识、积极采购美国农产品的背景下，造成这一令人遗憾的结果，责任完全在美方，也充分证明贸易战是把“双刃剑”，美方屡屡出尔反尔、言而无信，终将害人害己。

这是国际社会不希望看到的一幕——就在作出“美方不再对中国产品加征新的关税”承诺一个月之际，美方不顾双方在上海刚结束的第十二轮中美经贸高级别磋商取得的“建设性”进展，再度挥舞关税大棒，并无端指责中方没有采购美国农产品的实际行动。

而事实真相是，中方一直言而有信，在采购美农产品方面积极显示合作诚意。最新统计显示，自大阪会晤后至7月底，已有227万吨美国大豆新装船运往中国，预计8月份还会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1400万吨大豆中仅剩30万吨9月份待装船。

不仅如此，7月19日开始，中方相关企业持续就采购美国大豆、高粱、小麦等农产品进行询价。截至8月2日晚，已成交包括大豆13万吨、高粱12万吨、小麦6万吨、猪肉及制品4万吨等在内相当数量的农产品，而且这些成交的农产品，均由中方企业向国务院关税税则委员会申请排除进口加征关税。

中美两国在农业领域互补性很强，中国市场容量大，可以说进口美国优质农产品前景光明。但美方的行为着实令人寒心失望，此番对华升级关税摩擦，在伤害中美农产品贸易的同时，也将严重打击美国农民和美国消费者利益，最终“搬起石头砸自己的脚”，害人又害己。

中美合则两利，斗则俱伤。希望美方认真落实两国元首大阪会晤共识，言而有信、落实承诺，多做一些利人利己的事，少一些损人不利己的行为和无端指责，为中美双方农业领域合作创造必要条件，也为中美经贸合作扫清前行的障碍。

(责编：黄晓蔓(实习生)、徐祥丽)