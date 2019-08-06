叙利亚军方宣布在伊德利卜省重启军事行动

新华社大马士革8月5日电（记者汪健 郑一晗）叙利亚军方5日宣布，因反对派武装拒绝遵守停火协议并多次发起袭击，叙军方将重启在该国西北部伊德利卜省的军事行动。

叙利亚通讯社援引叙军方声明说，虽然叙政府军8月1日宣布同意在伊德利卜冲突降级区实施停火，但反对派武装拒绝遵守停火协议，并“对周边地区平民发动多起袭击”。声明还指责土耳其忽视其在此前达成的有关伊德利卜地区协议中的义务，容许其支持的反对派武装发动袭击。

另据叙利亚通讯社5日报道，伊德利卜省南部和哈马省北部的极端组织当天向民宅发射火箭弹。为回应这一破坏停火协议的行为，政府军对这一地区的极端组织“征服阵线”和与其有关联的武装组织发动炮击，捣毁多个据点。

此外，叙利亚《祖国报》5日报道说，“征服阵线”头目阿布·穆罕默德·古拉尼3日表示，“征服阵线”拒绝从土耳其和俄罗斯划定的伊德利卜冲突降级区撤退20公里，并表示该组织不会遵守阿斯塔纳会谈达成的任何协议。

伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙利亚境内控制的最后一块主要地盘。8月1日，第十三轮叙利亚问题阿斯塔纳会谈在哈萨克斯坦首都努尔苏丹开始举行后，叙利亚军方宣布自当晚起在伊德利卜省实施停火。叙军方人士说，此次停火是基于俄罗斯和土耳其去年在俄罗斯索契达成的协议，实施停火的条件是反对派武装和极端组织落实该协议，从伊德利卜冲突降级区边界撤退20公里，并撤出重型和中型武器。

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