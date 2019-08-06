美谈判代表或会晤塔利班领导人 美方希望达成协议

美国与阿富汗塔利班在卡塔尔首都多哈举行第八轮谈判。塔利班人士说，双方磋商内容包括安排美方代表与塔利班创始人之一毛拉阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔直接会晤。

美国与塔利班3日启动第八轮谈判，希望达成一份和平协议。法新社4日以消息人士为来源报道，磋商内容包括安排美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德与巴拉达尔直接会晤。

报道说，哈利勒扎德与巴拉达尔有过会面，最近一次是在今年5月。不过，双方在最新一轮谈判中没有证实有关两人会晤的报道。

塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣5日说，除了卡塔尔方面代表，没有“其他方面”的代表出席塔利班与美国第八轮谈判。

塔利班认为阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，一直拒绝与政府直接对话。阿富汗内部和平会议7月初在多哈举行，阿富汗政府、塔利班和阿富汗其他派别的60多名代表以个人身份参加。

美国与塔利班自去年以来先后举行7轮对话，最近一轮7月初结束。哈利勒扎德当时说，双方就塔利班作出不支持恐怖主义承诺、外国军队撤出、阿富汗内部对话和永久停火4项议题取得“实质进展”，美方希望9月1日以前达成协议。（陈立希）【新华社微特稿】

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