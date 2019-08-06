日韩贸易摩擦暂未波及韩国金融领域 外资进出稳定

韩国金融监督院5日提供的数据显示，截至6月底，在金融监督院登记的日本投资者4128人，占登记海外投资者8.7%，继美国之后排名第二。韩联社因而认为，日韩贸易摩擦影响尚未波及韩国金融领域。

数据同时显示，排名位于美国和日本之后者依次是开曼群岛、加拿大、英国、卢森堡、爱尔兰、中国香港和新加坡。

报道说，日本投资者在韩国近几年呈增加趋势，2014年为3622人，2015年为3718人，2016年为3818人，2017年为3903人，2018年为4068人，今年上半年增加60人。

截至6月底，日本投资者在韩国所持上市股份总额12.986万亿韩元（约合751亿元人民币），排名第十，占外资持股总额2.3%。与之对比，美国占42.9%，英国、卢森堡、新加坡、爱尔兰分列其后。另外，日资在韩国持股总额今年增加4%，同期美资增加10%，英资增加7.7%，中资增加13%。

今年6月，在韩国KOSPI（主板）市场，日本投资者总交易额达3850亿韩元（22亿元人民币），占海外投资者交易额0.8%。在KOSDAQ（创业板）市场，交易额仅占0.2%。同时，日本投资者在韩国所持上市债券总额占外资1.3%。

韩国金融委员会副主席孙炳斗说，现阶段外资进出稳定，信用违约掉期(CDS)保持良好水平，外汇储备、短期外债比率、股市券市外商投资净值等指标均显示全球投资者对韩国金融市场的评价尚未大幅改变。

韩联社5日援引孙炳斗的话报道，将保持高度警惕，监控国内外金融市场动向，必要时按照预案迅速果断采取应对措施。

8月2日，日本政府决定把韩国从可获得贸易便利的“白色清单”中除名，28日开始施行。作为反制，韩国政府当天说，同样将把日本移出本国的贸易“白色清单”，且将加速向世界贸易组织起诉日方出口管制。（卜晓明）（新华社专特稿）

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