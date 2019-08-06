欧洲央行预计全球贸易将持续疲软

新华社法兰克福8月5日电（记者沈忠浩 左为）欧洲央行5日发布报告说，尽管全球贸易近期出现一些复苏迹象，但预计未来几个季度仍将持续疲软，贸易增长将弱于全球经济增长。

这份报告认为，虽然有指标显示全球贸易短期内有所恢复，但考虑到许多经济体投资前景疲弱，全球贸易增长将十分缓慢。与此同时，由于关税升高，近几个月影响全球贸易前景的下行风险已部分变为现实，贸易紧张局势进一步加剧的威胁仍然存在。

报告显示，近几个季度全球经济疲软主要体现在工业部门，电子和汽车行业尤为突出，这既与贸易量大幅下降有关，也反映了中期结构性的变化，包括日益严峻的环境问题给上述行业带来挑战。

欧洲央行的研究表明，由于制造业产品进口占全球进口总量的50%以上，但仅占世界经济总量的20%，因此制造业产出急剧放缓对全球贸易的影响比对全球经济的影响更加显著。

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