土耳其将进入叙北部打击库尔德武装 知会俄美两国

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安4日说，土耳其军队将进入邻国叙利亚北部幼发拉底河以东，在库尔德武装控制区内投入行动。

这是继2016年和2018年以来土耳其第三次越境打击叙利亚境内的库尔德武装。

【知会俄美两国】

埃尔多安当天在土耳其西北部城市布尔萨参加一条高速公路的通车典礼时说，土军曾进入幼发拉底河以西的阿夫林、杰拉卜卢斯、巴卜，“现在我们将进入幼发拉底河以东地区”。

他说，只要遭受“骚扰”，土耳其方面就不会保持沉默。

埃尔多安说，土方已就这次军事行动通报俄罗斯和美国。他没有披露行动开始的时间。

这不是土耳其第一次进入叙利亚境内打击库尔德武装。土耳其2016年8月发起“幼发拉底盾牌”军事行动，越境打击叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”，同时力阻叙利亚境内库尔德武装势力扩张。土耳其2018年1月发起“橄榄枝”军事行动，重点打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。

叙利亚库尔德武装是美军在叙利亚打击“伊斯兰国”最依赖的盟友，而土耳其方面把这支武装视作反政府组织库尔德工人党在叙利亚的分支，把二者认定为恐怖组织。

【“安全区”还在谈】

埃尔多安发表上述言论的次日，土耳其官员和到访的美国军方代表团在土耳其首都安卡拉磋商建立“安全区”。

土耳其先前提议在叙利亚东北部、邻近土耳其的边境地带设一块纵深32公里、由土耳其军队控制的“安全区”，以防范和打击叙利亚库尔德武装。这一区域现阶段由叙利亚库尔德武装“人民保护部队”控制。

一名不愿公开姓名的美方官员告诉路透社，美国和土耳其就建立“安全区”继续谈判，以解决土方对叙利亚北部的“合法安全关切”。

俄罗斯和叙利亚方面反对土耳其设立“安全区”，认定这一举动侵犯叙利亚主权。

土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社4日报道，土耳其支持的叙利亚反对派3名武装人员3日夜间在与“人民保护部队”交火过程中死亡，后者试图潜入叙利亚西北部巴卜市。土耳其发动“幼发拉底盾牌”军事行动后，巴卜成为缓冲地带。

路透社报道，土耳其支持的叙利亚反对派与“人民保护部队”在巴卜地区经常交火，但造成人员死亡的情形相对少见。（王逸君）（新华社专特稿）

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