苏丹军方与反对派签署协议 结束国内政治僵局可期

苏丹军方和反对派4日在首都喀土穆签署协议，为组建由文官主导的过渡政府、结束苏丹国内政治僵局铺平道路。

【来之不易】

依据7月17日双方基本商定的分权协议，苏丹过渡军事委员会与反对派代表当天签署“宪法宣言”，同意在为期三年的过渡期内组建军民联合治理机构，监督组建过渡文官政府和议会。

由非洲联盟和埃塞俄比亚调停人见证，苏丹军委会副手穆罕默德·哈姆丹·达格洛和反对派领导人艾哈迈德·拉比分别签署协议。

“签署这份协议意味着我们翻过苏丹历史动荡的一页，”达格洛向在场媒体记者做出胜利手势。在场人士对这一重要进展报以掌声，双方代表握手。

签署协议的决定天亮前宣布，数千民众走上街头庆祝。

另一名反对派领导人蒙齐尔·阿布·马利告诉法新社记者，双方还将在外国政要见证下，再举行一次正式签字仪式，日期暂定17日，与前总统奥马尔·巴希尔在法庭接受腐败指控审理同一天。

他说，双方下一步预期宣布新的过渡治理委员会人员构成，其中文官占多数。按照他的说法，新治理机构联合主权委员会成员将在18日公布、总理人选20日发布、内阁名单28日公开。

按照美联社的说法，过渡期总理和内阁人选将由反对派推举。

【三年为期】

苏丹过渡军委会与主要反对派“自由与变革联盟”3日就宪法宣言主要内容达成一致。

阿拉伯国家联盟3日欢迎苏丹双方达成协议，认定签署宪法宣言“符合苏丹人民期望，迈向全新和重要阶段”。苏丹过渡军委会领导人阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉告诉沙特阿拉伯新闻电视台，对这份协议“期待已久”。

苏丹国防部长伊本·奥夫4月11日推翻总统巴希尔领导的政府，设立过渡军委会。过渡军委会和反对派一度就3年过渡期和过渡期国家权力架构达成一致，但就过渡期国家治理机构人员组成和由哪一方主导难以弥合分歧，对话陷入停滞。

在非盟、埃塞俄比亚、美国和阿拉伯国家盟友施压下，过渡军委会和反对派代表7月3日恢复对话，同月5日宣布达成协议，17日签署初步协议，同意组建国家过渡期治理机构联合主权委员会。

联合主权委员会设立后，过渡军委会将解散。委员会有6名文官和5名军方代表，其中5名文官来自反对派“自由与变革力量”联盟，另一名文官人选须获得双方同意。一名军方人士将率先主导这一委员会21个月，后续由一名文官接手18个月，直至举行全国选举。

联合主权委员会9月1日将与内阁成员会面，今后三个月内需要组建由300人组成的立法委员会，“自由与变革力量”联盟占据三分之二席位，其他党派分获其余席位。（田野）（新华社专特稿）

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