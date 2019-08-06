美国得克萨斯州致命枪击后 沃尔玛称无意停售枪支

美国沃尔玛公司4日说，尽管得克萨斯州一家沃尔玛超级市场发生致命枪击事件，这家连锁零售业巨头不打算停止销售枪支和弹药，无意改变任何零售和安全举措。

沃尔玛发言人兰迪·哈格罗夫接受美国彭博新闻社采访时说：“我们的重点一直是做一个负责任的枪械销售方。”

按照他的说法，沃尔玛2015年停售“现代运动步枪”，通常指民用版半自动攻击型步枪，并且从网站下架所有气枪和模拟攻击型武器的玩具。

沃尔玛去年把购买枪支的年龄从18岁提高到21岁。哈格罗夫说，作为全球最大的零售商，沃尔玛的枪支销量没有激增。

一名枪手3日上午闯入得州埃尔帕索市一家沃尔玛超市开枪。沃尔玛稍后社交媒体“推特”发声，称对枪击事件感到“震惊”。法新社报道，不少网友回复：“停止售枪。”

哈格罗夫说，全美所有沃尔玛门店没有收到改变销售政策的任何指示。按照他的说法，沃尔玛所有员工每年必须接受培训，学习遭遇一名武装袭击者时如何躲避、阻止对方进入店堂以及如何保护自己。

得州致命枪击事件发生前4天，密西西比州一家沃尔玛超市的一名员工开枪射杀两名同事并且射伤一名警察。

沃尔玛创始人山姆·沃尔顿酷爱枪支，美国老牌枪械制造商雷明顿武器公司以他的姓氏命名某一型号猎枪。沃尔玛因囤积枪支遭到批评，但一直宣称它的售枪对象是体育射击者和猎手。（陈丹）【新华社微特稿】

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