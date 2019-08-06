伊朗扣押外国油船 指认船员向阿拉伯国家走私燃料

伊朗媒体4日报道，伊斯兰革命卫队在波斯湾扣押一艘外国油船，指认船员向阿拉伯国家走私燃料，拘押7人。

【再扣船】

伊朗半官方法尔斯通讯社报道，涉事船只在邻近伊朗的法尔斯岛遭截获。黎巴嫩“广场”电视台报道，截获日期是7月31日。

伊斯兰革命卫队指挥官拉米赞·齐拉希向伊朗国家电视台证实，革命卫队海军在波斯湾截获一艘向一些阿拉伯国家走私燃料的外籍油船，船上装载70万升燃油，船员来自多个国家。

法尔斯通讯社援引齐拉希的话报道，扣押行动与伊朗司法部门配合，获得法院签发的扣押令。

伊朗媒体报道暂时没有提及更多细节，如遭扣押油船的船籍、船员的国籍等。

法尔斯岛位于霍尔木兹海峡北部，介于沙特阿拉伯和伊朗之间，建有一座伊斯兰革命卫队海军基地。

按照齐拉希的说法，那艘外国油船从其他船只获得燃料，然后卖往海湾地区的阿拉伯国家。

【第三艘】

这是伊朗方面过去两周扣押的第三艘外国船只，以“走私燃料”嫌疑扣押的第二艘油船。

驻扎海湾国家巴林的美国第五舰队说，不了解扣船事件，无法证实媒体报道。

伊斯兰革命卫队7月18日扣押一艘在巴拿马注册的阿拉伯联合酋长国油轮，指认船员走私100万升燃料，走私方式与最新截获的油船相同。

美联社报道，伊朗政府关切燃油走私问题。伊朗媒体7月报道，大约800万升获得政府补贴的燃油每天经由伊朗边界走私到其他国家，走私者从价差中牟利。

霍尔木兹海峡位于伊朗和阿曼之间，是原油运输的重要通道。自美国加强在这一地区的军事部署以来，霍尔木兹海峡局势紧张。6艘油船在霍尔木兹海峡以东阿曼湾遭不明身份武装人员袭击，美国指认伊朗参与，遭到伊方否认。

伊斯兰革命卫队7月下旬在波斯湾扣押一艘英国船只，指认它违反海事规定。按照一些伊方官员的说法，这是针对英国海军在直布罗陀扣押伊朗油轮的“报复”。

英国方面指认伊方油轮涉嫌违反欧洲联盟禁运规定，向叙利亚运送原油，遭伊方否认。英方拒绝以释放伊方油轮方式换取英方船只获释。

美国总统唐纳德·特朗普先前提议组建“国际联盟”，为油轮通行霍尔木兹海峡护航，没有得到欧洲主要国家响应。

英国、法国和德国坚持应该以外交方式化解危机。不过，英国政府7月25日宣布，已经向海湾地区派出一艘军舰，护送悬挂英国旗的船只通过霍尔木兹海峡。（田野）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)