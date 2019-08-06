韩国消费者抵制日货 日本车在韩国销量大“跳水”

行业数据显示，日本品牌汽车7月在韩国的销售量同比大幅下降，缘由是两国贸易摩擦加剧促使韩国消费者抵制日货。

韩国汽车进口商和分销商协会5日发布的数据显示，日本丰田公司7月在韩汽车销量865台，比去年同期减少34%；本田公司7月在韩汽车销量468台，同比下滑34%；日产公司7月在韩汽车销量228台，同比下滑35%。

一名协会发言人说：“日本对韩国出口限制影响日本汽车制造商上月在韩汽车销量。”

日本政府7月4日加强管制出口至韩国、用于制造存储芯片和显示器的3种关键化学制品。

韩联社报道，这一举措明显是报复韩国最高法院去年裁定日方企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工。日方强烈抗议这一判决，辩称所有赔偿事宜已经由1965年《日韩请求权协定》获得解决。日方否认以经济举措对韩方施加“报复”。

日方对韩方出口管制触发韩国民众抵制赴日旅游以及日货，包括汽车和啤酒。韩国媒体报道，一些日本车遭故意破坏、被泼泡菜。

本田韩国公司一名不愿公开姓名的高层人士告诉路透社记者：“（汽车）展厅访客减少，消费者推迟签署（购车）合同。”一名发言人说，必须评估导致7月日本车在韩销量下滑的主因，是日本对韩出口限制还是暑期所致。

另一名丰田韩国公司发言人拒绝回应在韩汽车销量下滑现象。

韩国汽车进口商和分销商协会数据显示，由于日本车在韩销量表现不佳，韩国7月进口车销量同比下滑5.2%；在韩销量排名前三的进口汽车型号是德国品牌奔驰E300、奔驰E300 4MATIC和丰田旗下豪华品牌雷克萨斯ES300h；德国车7月在韩国进口车市场所占比较去年同期增加，达62%。

不少韩国业内人士担心，随着两国贸易争端加剧，日本车8月在韩销量可能继续下滑。

日本政府2日决定把韩国从贸易“白色清单”中除名，可能对日本出口韩国的大量商品采取更严格的审批措施。韩国方面稍后宣称同样要“拉黑”日本。

韩国政府5日早些时候宣布，今后7年打算投资大约7.8万亿韩元（约合451亿元人民币）用于本土电子行业材料、零部件和设备研发，以减少对日本进口的依赖。（陈丹）（新华社专特稿）

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