新华社北京8月5日电 外交部发言人华春莹5日就美国国防部长所谓“中国破坏印太地区稳定”的说法答记者问。她表示，长期以来，美国以各种名头，包括鼓吹所谓“印太战略”，不断插手亚太地区国家事务。到底是谁在破坏亚太地区稳定，不言自明。

有记者问：据报道，美国国防部长马克·埃斯珀称，中国的行为破坏了印度-太平洋地区的稳定，希望在几个月内在亚洲部署中程导弹，中方对此有何回应？中国已经在亚洲拥有有效射程可覆盖日本或关岛的导弹，为何反对美国在亚洲拥有中程导弹？

华春莹表示，首先，所谓“中国破坏印太地区稳定”的说法，完全不负责任。长期以来，美国以各种名头，包括鼓吹所谓“印太战略”，不断插手亚太地区国家事务，政治上挑拨离间，粗暴干涉他国内政；经济上自私自利，大搞以邻为壑；军事上投棋布子，不断强化军事同盟。到底是谁在破坏亚太地区稳定，不言自明。

她说，一段时间以来，美方在《中导条约》等问题上一再拿中国说事，无端炒作所谓“中国导弹威胁”，罔顾事实，颠倒黑白。这是美以别国为借口，推卸自身责任的一贯套路。美方不顾国际社会强烈反对，执意退出《中导条约》，现在又迫不及待地寻求在亚洲部署中程导弹，这恰恰印证了美国退约的真实目的。

“其次，你所提的第二个问题逻辑荒谬。中国奉行防御性国防政策，中国的军力发展完全出于防御性目的，无意也不会对任何国家构成威胁。”华春莹说。

她表示，中导射程有限，因此在哪里部署很关键。中国是幅员辽阔、人口众多的大国，需要必要的国防力量抵抗侵略、保卫主权和领土完整。中国所有陆基中短程导弹全部部署在境内，这也体现了中国国防政策的防御性质。而美国如果在亚太特别是中国的周边部署中导，则显然具有很强的攻击性。如果美方一意孤行，势将对国际和地区安全局势造成严重消极影响。中方绝不会坐视自身利益受损，更不容许任何国家在中国“家门口”滋事，将采取一切必要措施，坚定捍卫国家安全利益。希望美方慎重行事，不要采取造成紧张局势升级、有损于国际和地区和平的举动。

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