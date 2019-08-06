外交部敦促美方：停止纵容暴力违法分子，停止干预香港事务

人民网北京8月6日电 （冯粒）据外交部网站消息，8月5日外交部发言人华春莹答记者问。

问：8月2日，美国会汤姆 兰托斯人权委员会共同主席、联邦众议员史密斯、麦戈文联名致函美国务卿蓬佩奥和商务部长罗斯，敦促美政府不为“镇压”香港的“和平示威”活动提供帮助，反对将游行示威定性为“暴乱”。中方对此有何评论?

答：美方有关人士言论黑白颠倒，是非不分，用心险恶，我们对此坚决反对。

当世人目睹激进暴力分子用铁棍打砸、冲击立法会和中联办大楼，肆意破坏公共设施，阻碍公共交通，非法储存危险物品和攻击性武器，用致命手法袭击警察，围殴甚至咬断警察手指，污损国徽，亵渎国旗，美方居然还有人称这是“和平示威”?!任何有良知的人都会认为，这些暴力行径早已越过文明社会的底线，越过和平示威、自由表达意见的边界，严重践踏香港法治，严重威胁香港市民的生命财产安全，严重触碰“一国两制”原则底线，是可忍，孰不可忍?!美方避而不谈、视而不见自己国内普遍存在的警察滥用权力、暴力执法等问题，却对香港警察的专业坚守、忍辱负重和文明执法横加指责，甚至污蔑攻击，只会让世人更加看清美方的傲慢与偏见、伪善与冷血、自私与霸道。难道暴力横行、法治沦丧就是美方期待的“人权自由”?!

我们再次敦促美方：停止纵容暴力违法分子，停止破坏特区政府依法施政，停止干预香港事务。任何人都不要低估中方贯彻“一国两制”、维护香港繁荣稳定的坚定决心。

问：据报道，美国国防部长马克·埃斯珀称，中国的行为破坏了印度—太平洋地区的稳定，希望在几个月内在亚洲部署中程导弹，中方对此有何回应?中国已经在亚洲拥有有效射程可覆盖日本或关岛的导弹，为何反对美国在亚洲拥有中程导弹?

答：首先，所谓“中国破坏印太地区稳定”的说法，完全不负责任。长期以来，美国以各种名头，包括鼓吹所谓“印太战略”，不断插手亚太地区国家事务，政治上挑拨离间，粗暴干涉他国内政;经济上自私自利，大搞以邻为壑;军事上投棋布子，不断强化军事同盟。到底是谁在破坏亚太地区稳定，不言自明。

一段时间以来，美方在《中导条约》等问题上一再拿中国说事，无端炒作所谓“中国导弹威胁”，罔顾事实，颠倒黑白。这是美以别国为借口，推卸自身责任的一贯套路。美方不顾国际社会强烈反对，执意退出《中导条约》，现在又迫不及待地寻求在亚洲部署中程导弹，这恰恰印证了美国退约的真实目的。

其次，你所提的第二个问题逻辑荒谬。中国奉行防御性国防政策，中国的军力发展完全出于防御性目的，无意也不会对任何国家构成威胁。

中导射程有限，因此在哪里部署很关键。中国是幅员辽阔、人口众多的大国，需要必要的国防力量抵抗侵略、保卫主权和领土完整。中国所有陆基中短程导弹全部部署在境内，这也体现了中国国防政策的防御性质。而美国如果在亚太特别是中国的周边部署中导，则显然具有很强的攻击性。如果美方一意孤行，势将对国际和地区安全局势造成严重消极影响。中方绝不会坐视自身利益受损，更不容许任何国家在中国“家门口”滋事，将采取一切必要措施，坚定捍卫国家安全利益。希望美方慎重行事，不要采取造成紧张局势升级、有损于国际和地区和平的举动。

问：据报道，中国不接受德国绿党议员鲍泽参加德国联邦议院数字化议程委员会访华团。报道也称，德国联邦议会人权委员会9月访问北京、拉萨、乌鲁木齐的计划现在遭拒。这是否属实?中方如何回应?为何取消两次访问?

答：中国驻德国使馆已经就你提出的问题表明立场。我愿重申，中方重视中德立法机构之间加强交流与合作，支持双方领导人、专门委员会和友好小组开展正常交往。对你提及的那位议员，明明是人权委员会成员，却试图偷偷混入德国联邦议院数字议程委员会代表团访华，而且事先根本没有同中方沟通。作为主权国家和东道主，中方有权拒绝不速之客。对于一贯为反华势力充当政治说客、损害中方利益的人，中方当然不会欢迎。

关于德联邦议院人权委员会代表团访华被拒事，据我所知，显然是德方个别不甘寂寞的议员“蹭热度”，双方从未就该委员会今年9月访华事有过任何沟通，又何来“取消邀请”之说?纯属子虚乌有。我记得前两年中方倒是邀请过人权委员会代表团访华，该团自己决定取消访华，原因建议你去问德方。

问：日前，美国得克萨斯州和俄亥俄州接连发生两起大规模枪击案，造成多人伤亡。中方对此有何评论?

答：我们注意到有关报道。中方反对一切形式的暴力行为，对遇难者表示哀悼，向伤者和受害者家属表示慰问。

(责编：冯粒、闫嘉琪)