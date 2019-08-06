原标题：董建华：对妄想以暴力摧毁香港的害群之马说“不”

据央视新闻消息，8月5日傍晚，全国政协副主席董建华先生再次发表声明：

我全力支持以行政长官林郑月娥为首的特区政府依法治港，全力支持警方严正执法，恢复社会安定繁荣。

相信广大市民已认清近期暴力事件的本质，已无关修例争议，也远超原来的社会诉求，而是明目张胆的政治要胁，透过污损国徽、侮辱国旗，公然挑战中央政府权威。

小部分暴徒以及其支持者，用各种方式侵害市民的自由生活，以各种威吓手段阻碍市民上班，扰乱公共交通和社会秩序，企图绑架全港市民，瘫痪政府，胁迫中央，争夺特区管治权。我们绝不能容许香港治安被破坏，这些险恶的政治图谋是不会得逞的。国家主权不容侵犯，香港治安不容破坏﹗

我支持特区政府以及警方采取必要措施，维护法治，尽快恢复社会秩序。我相信社会大众能够仔细观察，理性分析，到底是谁在背后挑拨离间？是谁在摧毁香港的安定繁荣？

今天在电视新闻中，我也看到很多市民冒着被骚扰和辱骂的危险如常上班，以行动捍卫香港的核心价值。我们一定要支持这些充满正义感的市民，一起站出来，向妄想以暴力摧毁香港的害群之马说“不”。

(责编：冯粒、袁勃)