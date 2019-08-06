世界气象组织数据显示：我们可能刚熬过有记录以来最热7月

科技日报北京8月5日电 （记者刘霞）据美国趣味科学网站近日报道，世界气象组织的初步数据显示，2019年7月可能是历史上最热的7月。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯近日在新闻发布会上说，2019年7月1日—29日的全球平均气温可能超过2016年7月（此前最热7月）的纪录。

尽管这些数据需要进一步确认，但世界气象组织表示，由于2016年7月发生了强烈的厄尔尼诺变暖事件，而2019年没有出现厄尔尼诺，因此这些数据“特别重要”。

今年7月的显著特点是热浪遍布全球很多地方。7月25日，包括比利时、德国和荷兰在内的众多欧洲国家气温达到了40℃，创下这些国家最热纪录。法国巴黎也经历了有史以来最热的一天——温度高达42.6℃；而席卷印度的干旱则使数百万人处于无水可用的窘境。

古特雷斯指出，2019年6月也是有记录以来最热的6月，高温过后仍是高温，这使2019年成为有史以来最热的5年之一。“2015年至2019年有望成为史上最热的5年，如果我们现在不对气候变化采取行动，这些极端天气事件将只是冰山一角。”

此外，据《华盛顿邮报》报道，格陵兰岛上月融冰1970亿吨，足以使全球平均海平面上升0.5毫米。与此同时，前所未有的野火肆虐北极大部分地区，烟雾向大气中释放出约100兆吨二氧化碳。

另外，科学家上月在《自然·气候变化》上撰文指出，极端天气、自然灾难和创纪录热浪出现的频率和强度都有可能逐年增加，直到全球最富裕的国家采取切实有效的措施来减少温室气体排放。

在2018年的一份报告中，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）写道，气温比工业化前高1.5℃（而非2℃）就可能导致数亿人受到影响，使他们置身危险之中，如饥荒、干旱和致命的热浪等。人类目前已使地球的平均气温比工业化前水平高出约1℃，并将于2030年达到1.5℃的门槛。

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