原标题：花费超10000英镑！高昂丧葬费令英国人“死不起”

【环球时报综合报道】亲人离世本已令人痛苦，高昂的丧葬费用更让逝者家属苦不堪言。

据英国《每日电讯报》5日报道，英国纳税人联盟近期发布《丧葬开销报告》，分析英国人去世时涉及的税费和开销。该报告发现，英国各地的丧葬成本差别很大，英格兰有房人士的平均丧葬成本为405英镑(1英镑约合人民币8.6元)，因为大多数房产不需缴纳遗产税。然而，对于居住在伦敦的有房人士，由于房产价值过高，需要缴纳最多6000英镑的遗产税，丧葬成本可能高达6万英镑。

报道称，英国葬礼的平均费用为3757英镑，墓地平均费用为4267英镑，而遗体火化的平均费用为3247英镑。2019年至2020年，这些费用预计可使英国政府进账53.5亿英镑。对此，英国纳税人联盟表示，亲人的离世不应被政府视为增加收入的好机会。(冯国川)

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