原标题：伊朗扣押第三艘外国油轮，船上载有70万升走私燃料

【环球时报驻埃及特派记者 黄培昭】“短短20天内，伊朗已经扣押了3艘外国油轮，海湾局势再度紧张升温，形势发展令人担忧”，埃及《消息报》5日这样评论说。伊朗外长扎里夫5日在德黑兰的一场新闻发布会上表示，美国在世界上是孤立的，它无法在海湾地区建立联盟，因为那些亲美的国家“羞于”与美国结盟。

据阿联酋“阿拉比亚”电视台报道，被伊朗伊斯兰革命卫队扣押的第三艘油轮目前停泊在伊朗境内的一个港口，船上的7名船员在被审讯后安然无恙。报道称，短期内这艘油轮被释放的可能性不大。伊朗伊斯兰革命卫队负责人表示，其下属海军部队加大了依法打击海上石油走私的力度，此次扣押事件事先得到伊朗司法机构的授权和许可。

伊朗媒体援引伊斯兰革命卫队指挥官拉米赞·齐拉希将军的话说，这艘船是在波斯湾伊朗领海的法尔斯岛附近被扣押的，当时船上有70万升走私燃料，正被运往阿拉伯国家。齐拉希透露，行动之前，他们得到可靠的情报，因此扣押行动十分顺利。油轮现被押运至伊朗南部的布什尔港，而船上的走私燃油则移交伊朗司法部门处理。

中东媒体报道说，被扣的油轮可能是伊拉克籍船，7名船员来自不同的国家。埃及《消息报》撰文指出，这是伊朗在与美国博弈，在对峙僵持不下的情况下，短短20天内扣押的第三艘悬挂外国国旗的油轮，这种“秀肌肉”的做法意在表示其不屈服、不妥协的立场，此举可能会激怒美国，使海湾局势再度被点燃。但是，伊拉克石油部发言人阿西姆·杰哈德否认被扣油轮与伊拉克有关。

与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队还谴责美国制裁伊朗外长扎里夫，指出美国这样做是“非法的”。伊革命卫队的一位高级指挥官强调，美国构建所谓护航联盟的意图和计划是“自取灭亡的行动”，“注定以失败告终”。

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