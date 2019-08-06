澳大利亚强化应对恐怖主义的措施

日前，澳大利亚联邦议会通过一项新的国家安全法案，授权联邦政府禁止涉嫌从事极端主义活动的公民返回澳大利亚，最长时限为两年，直到他们获得政府颁发的“返回许可”。

根据新法案，涉嫌从事极端主义活动的澳大利亚公民必须登记他们居住、工作或学习的地点，才有可能获得“返回许可”并有条件返澳。参议院领袖科曼表示，新法案旨在确保澳大利亚的安全，但工党对该法案仍抱有怀疑。澳大利亚律师联盟发言人巴恩斯表示，线人、媒体机构很可能会被贴上“协助恐怖主义”的标签。

尽管澳大利亚过去较长一段时间未发生过大规模恐袭事件，但小规模的恐怖袭击、“独狼”式恐怖分子和极端主义的威胁始终挥之不去。根据内政部长达顿今年4月公布的数据，过去5年来，澳大利亚发生了7起恐怖袭击，还有15起主要行动被挫败的袭击事件，93人被控与恐怖活动有关。从2014年9月起，澳大利亚的恐怖威胁等级一直维持在“很有可能”的状态。部分人士不仅在海外追随“伊斯兰国”等极端组织作战，还有一些人回到澳大利亚国内传播极端主义思想，甚至策划恐怖袭击。据澳大利亚内政部统计，近年来，约有230人离开澳大利亚后加入或支持叙利亚及伊拉克的恐怖组织，大约100人在冲突中丧生，有80人仍在海外。澳大利亚情报安全部门认为，一旦这些人回到本国将带来长期而直接的安全威胁。

恐袭威胁持续紧绷并蔓延到澳大利亚国内，刺激了白人至上主义等右翼极端主义思潮。今年3月在新西兰克赖斯特彻奇市制造枪击案的澳大利亚人布伦顿·塔兰特，与这种思潮的影响不无关系。尽管这方面的恐怖威胁在澳大利亚不占主流，但它加剧了澳大利亚社会的对立与分歧。近年来，澳大利亚民众对来自海外的难民乃至移民的态度开始有了更高的警惕、防范和抵制意识，极右翼政党的政治影响也不断上升。

为应对日益复杂的恐怖主义威胁，澳大利亚政府采取了一系列措施。从2014年以来，澳大利通过出台或修改法律，扩大情报安全部门的处置权限，降低军队参与反恐的门槛，同时成立国土事务部统筹反恐事务，不断加强预防恐怖袭击的能力。据澳新南威尔士大学高级法律讲师麦加里蒂统计，自2001年以来，澳大利亚出台了近80部反恐法律。不过也有专家质疑，政府对这些法律的实际效力缺乏综合性的审查。

（本报堪培拉8月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 17 版）

(责编：冯粒、袁勃)