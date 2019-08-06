8月5日，在经历了前一天约9小时大规模停电后，印度尼西亚首都雅加达及周边地区的电力供应陆续得到恢复。此次电力供应中断是印尼20多年来发生的最大规模停电事件，据估计超过3000万人受影响。

印尼国家电力公司（印尼国电）发表声明称，由于输电线路出现故障，雅加达所在的爪哇岛自东向西电力传输中断，由此引发多地大规模停电。印尼国电执行副总裁梅蒂在声明中向受此次停电事件影响的民众道歉。

印尼总统佐科5日前往印尼国电，指示该公司提高工作效率尽快恢复所有相关地区的电力供应，要求印尼国电充分吸取类似事件的经验教训，做好风险管控和应急预案，避免给用户带来不便。印尼国电代总裁斯里皮尼表示，该公司将根据印尼能源和矿产资源部有关条例，对受到影响的民众以电费减免的形式提供补偿。

当地媒体报道称，此次大规模停电事件给雅加达交通、通信和商业等带来了冲击。往返雅加达与周边地区的通勤列车和地铁运营受到严重影响，迫使滞留的乘客从列车上疏散。城市交通信号灯停止运行后，部分路段出现严重交通拥堵，多个交叉路口交通陷入混乱。停电还造成手机移动网络信号缓慢和互联网大规模中断等通信问题，一些餐馆还被迫关闭，这都给当地民众生活带来了诸多不便。

印尼消费者基金会主管阿巴迪认为，雅加达及西爪哇等地频繁停电是印尼电力基础设施欠缺的一个明显标志。印尼政府不仅应当提高国家电力公司的发电装机容量，还要相应改善发电机组和其他配套基础设施的稳定性。

全球能源互联网发展合作组织驻印尼专员王晓飞在接受本报记者采访时介绍说，此次印尼发生大规模停电反映出印尼电力行业发展中存在短板。此次事件表面上看是个别机组和电厂问题，更深层次的是电网问题。长期以来，印尼电网投资一直落后于电厂投资，当地电网建设较为滞后。从电网层面来看，供给逾1.4亿人口用电的爪哇岛电网稳定性不高，安全性不足，容错能力较低，一旦500千伏网架重要节点受到影响，整个爪哇岛电力系统瘫痪也就在所难免。印尼电力部门应当加强爪哇岛等电网规划，提升电网安全稳定水平。

（本报雅加达8月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 17 版）

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