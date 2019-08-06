韩日贸易摩擦持续升级

为应对持续升级的韩日贸易摩擦，韩国产业通商资源部8月5日宣布，韩国政府将在半导体、显示器、汽车、电器电子、机械和金属、基础化学共六大领域选定100种核心战略产品，通过多重措施保障其稳定供应，争取在5年内实现这些产品的国产化。

韩国执政党、政府和总统府还于4日决定，在2020年预算中预留至少1万亿韩元（约合8.2亿美元），用来支持受到日方措施影响的韩国企业，以及对关键战略产品和原材料研发提供补贴。

近期，韩日贸易摩擦愈演愈烈。日本政府8月2日在内阁会议上宣布，将韩国移出可享受贸易便利的“白色清单”。对于日方此举，韩国立即回应称，将把日本移出韩国的贸易“白色清单”以示反击。

日本“白色清单”是指日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单。在对清单上的国家出口高科技商品时，日本出口商可享受相对简化的手续。被移出“白色清单”后，日本企业如打算出口相关产品到韩国，必须向日本政府申请，获得批准方可实施。韩国专家指出，日方举措将使上千种韩国从日本进口的商品受到出口管制，包括半导体和氢动力汽车生产所需的核心材料等。

韩国总统文在寅表示，日方举动违背自由贸易秩序，意在打击韩国经济，阻碍韩国经济发展。文在寅还指出，日方拒绝通过外交途径解决问题，导致事态进一步恶化，要为今后产生的一切后果负全部责任。

与此同时，韩国民众的反日情绪也逐渐高涨。韩国人抵制日货言论和相关活动不断增多，韩国游客赴日旅游的预约量也大幅下滑，韩国几家航空公司相继宣布暂停部分赴日航线。

韩国《韩民族日报》发表社论称，日本最终做出了将韩日关系推向破裂的决定，将韩国移出了“白色清单”。日本此举不仅破坏了自由贸易的价值和国际分工与合作的体系，还会对韩日两国经济乃至全球经济造成严重的负面影响。韩国政府和企业必须密切合作，尽力保证足够的库存，通过进口渠道多元化等各种方案，最大限度减少损失。最重要的是，韩国必须想办法摆脱经济上过度依赖日本的局面，培育较为薄弱的材料、零部件和设备产业，搭建大企业与中小企业共同发展的生态环境，凝聚政府和企业的力量将此次危机转变为机遇。

（本报首尔8月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 17 版）

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