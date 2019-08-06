美国枪支暴力“顽疾”难除（深度观察）

8月4日，在美国俄亥俄州代顿市，民众参加悼念枪击案遇难者的守夜活动，呼吁停止枪支暴力。

新华社发

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近日，美国连续发生严重枪击案件，至少29条无辜生命倒在血泊之中，另有数十人受伤。多年来，美国政府在“控枪”还是“拥枪”的争论中毫无作为，枪支暴力呈现连年上升的趋势。据统计，截至8月5日，美国在2019年与枪支相关的死亡总人数已达8782人。

刚刚过去的这个周末，枪支暴力再次刺痛美国。时隔13个小时，美国接连发生两起大规模枪击事件，共造成至少29人死亡。此次的两起枪击案除了引发关于控枪的又一轮辩论外，得克萨斯州埃尔帕索枪击案中暴露出枪手具有明显的仇恨外国移民情绪，给美国社会增添了新的不安。

严重枪击案震惊全美

当地时间8月3日上午，埃尔帕索市一家沃尔玛超市发生枪击事件，造成20人死亡、26人受伤。4日凌晨，俄亥俄州代顿市又发生一起枪击事件，造成至少9人死亡，另有27人受伤，枪手本人也被警方当场击毙。

随着案情不断曝光，更多细节出现在公众面前。在埃尔帕索枪击案中，警方在现场抓获一名白人男性嫌疑人，名叫帕特里克·伍德·克鲁修斯，家住达拉斯附近，现年21岁。警方随后发现克鲁修斯在网络上发布过一份充斥反移民的种族主义“宣言”，令外界将该案同近年来美国频发的白人至上主义暴力恐怖活动联系了起来。

据报道，3日上午，克鲁修斯身穿黑色短袖和工装裤，手持自动步枪，从沃尔玛超市门外一直杀戮至超市内，直至向警方投降。警方表示，克鲁修斯使用的步枪属合法购买，按规定也可公开携带。当地警察局局长格雷格·艾伦说：“一个普通人看到这种武器可能会感到震惊，但从技术角度讲，这在法律允许的范围内。”

就在全美因埃尔帕索枪击案而惊魂未定的时候，俄亥俄州的代顿市再次响起了枪声。当地时间4日凌晨，来自该州贝尔布鲁克市的24岁白人男性康纳·贝茨身着防弹衣，头戴面罩和耳罩，手持一把突击步枪，配有一个可装100发子弹的加长弹夹，在代顿市一处商区开始了杀戮。警方表示，正在附近执行例行巡逻任务的警察30秒内就将贝茨击毙，但已有9人倒在贝茨枪下。警方表示，贝茨使用的枪支是从得克萨斯州一名经销商处合法网购。警察随后还在贝茨车内发现了一把猎枪。目前，贝茨的行凶目的尚不明确。

枪支暴力连年上升

长期以来，枪支暴力始终是美国社会难以抹去的伤痛。进一步加重公众忧虑的是，大规模枪击事件正以更高频率在美国发生。据《纽约时报》统计，今年以来，美国已经发生了32起造成至少3人死亡的大规模枪击案。此次两起大规模枪击案发生前数天，一名19岁的枪手在加利福尼亚州北部的一个美食节上用突击步枪打死3人，其中包括一名6岁男孩和一名13岁女孩。

此外，许多震惊全美的枪击案也都发生在近几年。例如，2017年拉斯维加斯一场音乐会中发生枪击，导致58人死亡，超过800人受伤；2016年奥兰多市一个酒吧发生枪击，导致49人死亡，50多人受伤。

据美国非营利组织美国枪支暴力档案室统计，截至8月5日，美国在2019年已经发生枪支暴力事件33195起，造成8782人死亡、17453人受伤，其中11岁及以下的孩子伤亡396人，12—17岁的青少年伤亡1811人。

除了枪支泛滥问题，美国社会的许多积弊也被认为是枪支暴力不断的重要诱因。《华尔街日报》报道称，美国联邦调查局的统计表明，美国国内发生的大约850起恐怖主义案件中，40%涉及种族暴力极端主义，其中大多数案件涉及白人至上主义者。此次埃尔帕索枪击案背后的反移民和种族仇视因素，就是近年来日渐受到执法部门重视的一个因素。执法人员和研究极端主义现象的专家都指出，许多白人至上主义者在作案前长期蜗居网络死角，且往往单独作案，因此他们的犯罪行为更难被预判和阻止。

控枪行动止步不前

同以往一样，美国社会的愤怒情绪被接连发生的枪击案再次点燃，控枪问题迅速成为政治讨论的焦点。美国国会民主党领导层公开呼吁参议院多数党（共和党）领袖麦康奈尔结束国会夏季休会，召开紧急会议，以讨论控枪立法。此前，参议院共和党人搁置了一份众议院通过的控枪草案。该法案禁止大多数情况下的私人间枪支转让，是25年来众议院通过的首份涉枪立法。

“不需要更多的想法和祈祷”，民主党总统候选人、加利福尼亚州参议员卡玛拉·哈里斯4日表示，“我们需要采取行动”。“每次发生这种事，我们都说绝不能让它再发生，但最后什么变化都没有发生。”另一位民主党总统候选人、印第安纳州南本德市市长皮特·布蒂吉格在电视节目中说。

支持控枪是美国社会的主流民意，但长期以来，这种民意支持始终难以转换为控枪行动。美国有线电视新闻网报道称：“（大型枪击案后）国会的反应保持了一种模式，即提出一些解决方案，但很少通过法律。”美国国会上一次通过重要控枪立法还是在1994年，且该法案早在2004年就已失效。

从客观情况看，国会能否通过控枪法案的关键在于共和党人。目前，共和党普遍反对控枪，这同共和党州的保守文化和美国步枪协会的强大政治动员力分不开。根据无党派机构政治响应中心的数据，美国步枪协会2016年选举周期为共和党阵营投入了创纪录的5400万美元，2018年选举周期，该协会也将98%的捐赠给了共和党人。此外，有专家认为，美国步枪协会的最大“杀伤力”在于其动员数百万会员影响国会席位选举的能力。

目前，美国国会共和党议员反对控枪的立场并未有明显松动。在参加电视节目时，众议院共和党领袖凯文·麦卡锡和得克萨斯州共和党籍副州长丹·帕特里克都将大规模枪击案的激增归咎于暴力视频游戏。对此，有媒体指出，全球都受暴力视频游戏泛滥所害，但只有美国出现了如此多的枪击案。

（本报华盛顿8月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 17 版）

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