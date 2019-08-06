外交部再次敦促美方停止干预香港事务

新华社北京8月5日电 外交部发言人华春莹5日答记者问时再次敦促美方停止干预香港事务，并强调任何人都不要低估中方贯彻“一国两制”、维护香港繁荣稳定的坚定决心。

有记者问：8月2日，美国会汤姆·兰托斯人权委员会共同主席、联邦众议员史密斯、麦戈文联名致函美国务卿蓬佩奥和商务部长罗斯，敦促美政府不为“镇压”香港的“和平示威”活动提供帮助，反对将游行示威定性为“暴乱”。中方对此有何评论？

华春莹说：“美方有关人士言论黑白颠倒，是非不分，用心险恶，我们对此坚决反对。”

她说，当世人目睹激进暴力分子用铁棍打砸、冲击立法会和中联办大楼，肆意破坏公共设施，阻碍公共交通，非法储存危险物品和攻击性武器，用致命手法袭击警察，围殴甚至咬断警察手指，污损国徽，亵渎国旗，美方居然还有人称这是“和平示威”？！任何有良知的人都会认为，这些暴力行径早已越过文明社会的底线，越过和平示威、自由表达意见的边界，严重践踏香港法治，严重威胁香港市民的生命财产安全，严重触碰“一国两制”原则底线，是可忍，孰不可忍？！

华春莹说，美方避而不谈、视而不见自己国内普遍存在的警察滥用权力、暴力执法等问题，却对香港警察的专业坚守、忍辱负重和文明执法横加指责，甚至污蔑攻击，只会让世人更加看清美方的傲慢与偏见、伪善与冷血、自私与霸道。“难道暴力横行、法治沦丧就是美方期待的‘人权自由’？！”

“我们再次敦促美方：停止纵容暴力违法分子，停止破坏特区政府依法施政，停止干预香港事务。任何人都不要低估中方贯彻‘一国两制’、维护香港繁荣稳定的坚定决心。”华春莹说。

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 04 版）

(责编：冯粒、袁勃)