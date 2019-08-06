巴西圣保罗举行中国文化日活动

新华社圣保罗8月4日电 （记者宫若涵）“2019圣保罗中国文化日庆中巴建交45周年”活动3日在巴西圣保罗州的塔图伊等市举行。

3日晚，塔图伊市的普罗科皮乌剧院内座无虚席，圣保罗华星艺术团为当地数百名观众带来了一场充满浓郁中国气息的文艺表演，剧场内掌声雷动。

中国驻圣保罗总领事陈佩洁在晚会致辞中说，今年是中巴建交45周年，两国关系正处在继往开来、提质升级的关键节点，两国经贸务实合作同样发展迅速，投资贸易合作规模再创历史新高，深化中巴文化交流将对双方在经贸以至全方位的合作起到催化剂作用。

塔图伊市市长玛丽亚·何塞·贡萨加表示，希望此类活动能够增进文化交流和两国人民的友谊，推动双边合作进入更高层次，并促进当地社会得到更好的发展。

本次中国文化日活动由巴西中国和平统一促进总会与塔图伊市政府联合主办，利美拉巴中文化协会、圣保罗华星艺术团协办。

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)