美指责我无购买农产品实际行动缺乏事实依据

新华社北京8月5日电 （记者安蓓）近日，美方有关人士称中国没有采购美国农产品的实际行动。“这种指责缺乏事实依据。”国家发展改革委党组成员、秘书长丛亮5日在接受媒体采访时说，中美两国元首大阪会晤后，中方在采购美国农产品方面积极显示合作诚意，取得不少进展，但也存在美国产品缺乏竞争力等现实障碍。

丛亮说，大阪会晤后至7月底，已有227万吨美国大豆新装船运往中国，预计8月份还会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1400万吨大豆中仅剩30万吨9月份待装船。

丛亮说，7月19日开始，中方相关企业持续就采购美国大豆、高粱、小麦、玉米、棉花、乳制品、干草、乙醇、大豆油、葡萄酒和啤酒、新鲜水果、加工水果等农产品进行询价。截至8月2日晚，已成交大豆13万吨、高粱12万吨、干草7.5万吨、小麦6万吨、猪肉及制品4万吨、棉花2.5万吨、乳制品0.57万吨、新鲜水果0.04万吨、加工水果0.45万吨。这些成交的农产品，均由中方企业向国务院关税税则委员会申请排除进口加征关税。

“中美两国在农业领域互补性很强，开展农产品贸易符合双方共同利益。”丛亮说，目前，乙醇、玉米、大豆油、葡萄酒和啤酒等农产品暂未成交的主要原因是美国这些产品的价格缺乏竞争力。

以乙醇为例，去年3月和7月，为分别反制美对我232、301调查后加征关税，中国对自美进口乙醇在正常关税30%的基础上，分别加征了15%和25%的关税，目前税率为70%。按美国出口商报价，排除反制301调查加征的25%关税后，进口完税成本仍比国内市场价格高出30%多，不具备商业可操作性。

又比如玉米，按美国出口商报价，排除加征关税到岸完税价格略高于中国国内玉米价格，企业基本没有利润。此外，国内玉米市场供应宽松，国内饲料企业需求相对疲软，企业采购积极性不高。

再比如大豆，过去都是百万吨级的进口，这次新成交只有13万吨，主要由于国内饲料和油脂加工需求不旺，我国企业采购国外大豆意愿不高。同时美国大豆蛋白和油脂含量均低于巴西大豆，美豆价格一般应比巴西大豆低一些，而目前美豆价格接近巴西大豆，在中国市场缺乏价格竞争力，成交量较小。

“只要美国农产品价格公道、质地优良，中国企业愿意多进口一些美国农产品，来满足中国人民的需要。现在有些美国农产品进不来，从根本上说，还是由于美国加征关税、打贸易战，令美国农产品价格在中国市场不具备竞争力。”丛亮说。

丛亮说，这充分说明贸易战是“双刃剑”，害人又害己。“中国有句古话：‘诚信为本、和气生财’。希望美方有关方面能够好好学习体会这句古话的精髓，坚守诚信这一市场经济的基本原则，多做一些利人利己的事，少一些损人不利己的行为和无端指责，为中美双方农产品贸易特别是中国进口美国农产品贸易扫清障碍、创造条件。”

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 03 版）

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