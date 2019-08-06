不能没有的公平（国际论坛）

8月5日午夜时分，中国相关企业暂停新的美国农产品采购的消息传出。毫不令人意外！中美经贸摩擦正在因美方的逆动而升级，中方一贯坚持的立场就是“不愿打，不怕打，必要时不得不打”。

美方突然升级贸易摩擦，除了产生举世惊诧的吸引眼球的收获之外，只能落得下“失去”二字——尽失了信誉颜面，蒙受了经济损失。8月1日，美方声称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，违背自己明明白白作出的“不再对中国产品加征新的关税”的承诺。而且，这一切竟然就发生在第十二轮中美经贸高级别磋商结束后的第二天，发生在白宫承认磋商“具有建设性”之后。不讲道理，藐视道义，昭然于天下。

有消息称，美国一些人忽然发作的一个理由是“中国没有采购美国农产品的实际行动”。明眼人都知道，这不过是他们经常玩儿的手段，动辄给别人贴个不实的标签，反反复复念叨完全经不起事实检验的说辞，以为假话多说几遍即可变成真。荒唐！

别忘了，中国是美国农产品的买家，是客户。待“客”有道，才能有买卖，才能做交易。中美两国元首大阪会晤达成的共识，的确为两国农产品成交创造了好的氛围和条件。中方在采购美国农产品方面显示了合作诚意，取得不少进展。过去一个月间，已有227万吨美国大豆新装船运往中国，预计8月份还会有200万吨大豆装船，双方企业已签协议的1400万吨大豆中仅剩30万吨9月份待装船。而且自7月19日开始，中方相关企业持续就采购美国大豆、高粱、小麦、玉米、棉花等农产品进行询价。

中国采购美国农产品的实际行动，对于美国农业来说简直就是“及时雨”，在美国贸易政策阴霾下艰难度日的美国农民好不容易终于有了盼头。但是，美国一些人又用关税大棒瞬间打碎了美国农民的机遇之窗。

中美经贸关系上空又一次阴云密布，双方谈判遭遇严重困难，双方农产品交易失去了可以依托的条件。美方不必抱有幻想，背信弃义者不可能不付出代价，这是不能没有的公平。中方宣布暂停采购的决定，是对美方非理性举动的理性回应。只有在平等和相互尊重的基础上解决问题，才是唯一正确出路。

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 03 版）

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