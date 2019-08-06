大国岂能不负责任（钟声）

“美国人一直都是国际主义者，不过，他们的国际主义一直都是民族主义的副产品。”美国布鲁金斯学会高级研究员罗伯特·卡根的这句话，用来评价美国一些人当下的肆意妄为，再恰当不过。

单方面挑起并不断升级与多国的贸易摩擦，接二连三“退群”，持续滑向保护主义和单边主义的深渊，“美国优先”蛊惑下的美国一些人，正在不断透支美国的国际信用，肆意破坏以规则为基础的国际秩序，影响世界经济合作大局。

8月1日，距离中美经贸团队完成在上海举行的第十二轮中美经贸高级别磋商仅一天，美方就宣称要从9月1日开始对价值3000亿美元的中国输美商品加征10%的关税，完全不顾及美方自己承认的双方刚刚进行的磋商“具有建设性”。国际舆论一片哗然，全球市场遭受重挫。美国一些人竟然声称，“完全不在意”股市的负面反应。人们无法理解“一个国际上有影响的大国竟然可以如此不负责任”。

美国社会反对关税大棒政策的声音日甚一日。“新加征10%关税是对美国消费者和家庭预算的直接打击，美国家庭不应成为贸易战的棋子”“新一轮加征关税措施实际上是利用美国家庭作为其贸易战谈判的人质”“随着孩子们即将重返校园，新宣布的关税将提高从电脑、背包再到衣服的所有日用品的价格”……面对美国国会议员、民众和行业协会的反对声浪，华盛顿辩称：“我们认为对美国消费者的影响微乎其微，而且我们有相关模型来证明这一点。”问题是，他们的所谓“证明”，岂能与民众和消费者的感受相提并论。

为世界注入稳定性、确定性，为各国共同发展多提供条件、创造机遇，这是大国应有的担当。但是，美国一些人的做法恰恰相反。国际货币基金组织日前发布《世界经济展望》报告，年内第三次下调世界经济增长预期，并预测今年全球贸易增长2.5%，低于4月的预期。美方造成的贸易紧张局势、长期政策的不确定性成为影响市场信心的首要因素，正在削弱全球经济的活力。据国际货币基金组织此前估算，如果贸易战和保护主义措施继续下去，将导致2020年世界经济增长下滑0.5个百分点。

今天美国一些人毫不掩饰对美式特权的迷恋，甚至不惜破坏国际规则和国际体系。有观察人士评论，“自诩握着世界的方向盘，却既无方向感，更缺责任感”，美国退出气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织和联合国人权理事会等举动，都凸显其极度不负责任。

人无信不立，国无信必孤。美国一些人的不负责任是表象，根子还在于其对公理的轻慢、对信义的漠视。美国一些人应该醒醒了！

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 03 版）

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