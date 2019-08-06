思接千载，视通万里。

“我们对于时间的理解，不是以十年、百年为计，而是以百年、千年为计。”今年3月，习近平主席新年首次出访期间，对意大利总理孔特如是说。富有哲理的话语，体现出深邃的历史眼光和宽广的文明视野。

处于百年未有之大变局的当今世界，和平与发展面临的挑战增多。如何让和平的薪火代代相传、发展的动力源源不断、文明的光芒熠熠生辉？

时代呼唤担当。从人类璀璨的文明中汲取营养，倡导以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，推动各国相互理解、相互尊重、相互信任，为构建人类命运共同体注入文明的力量。这是新时代中国特色大国外交的积极探索。

中华文明绵延5000多年，吸收了各种外来文明，在包容并蓄中不断发展。共建“一带一路”倡议正是源于中华文化“天下大同”的理念，致力于促进不同国家交流合作。

回望上半年中国外交，推动文明交流互鉴，成就了新华章中格外夺目的色彩。无论主场外交、国事访问，还是多边舞台，习近平主席亲力亲为，播撒文明交流互鉴的种子，指引人类文明进步的方向，谱写出世界和平与发展的动人乐章。

“交往的根基越深，合作和友谊的大树就会越发枝繁叶茂，结出累累硕果”

时隔4个多月，意大利前副总理弗朗切斯科·鲁泰利对习近平主席的意大利之行仍记忆犹新。

3月22日，习近平主席在罗马与意大利总统马塔雷拉一道会见出席中意企业家委员会、中意第三方市场合作论坛、中意文化合作机制会议的双方代表。习近平主席在讲话中指出，中意都具有悠久的历史，对文明的传承都高度重视，这是两国能够相互理解、友谊长存的根基。根深则叶茂，中意是互尊互信的战略伙伴、互利共赢的合作伙伴、文明互鉴的交流伙伴。

鲁泰利是两国文化合作机制意方协调人，对“根深则叶茂”的比喻尤其难忘，“只有重视文明的传承，才能实现相互理解，打造友谊长存的根基。交往的根基越深，合作和友谊的大树就会越发枝繁叶茂，结出累累硕果。”

文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。上半年，习近平主席出访亚欧多国，对文明多样性的珍视贯穿始终。真诚的话语，深邃的思想，留下一段段佳话。

摩纳哥王宫，习近平主席对阿尔贝二世亲王说：“对一个国家的评价，不能只看面积，也要看文化的影响力和对人类文明发展的推动力。”以文明贡献评价一个国家，是对“地中海明珠”摩纳哥所具有的独特魅力的高度认可和尊重。难怪阿尔贝二世亲王表示：“中国领导人坚持大小国家一律平等，我非常感动。”

法国尼斯，马克龙总统向习近平主席赠送1688年出版的首部《论语导读》法文版原著。习近平主席说：“这个礼物很珍贵，我要把它带回去收藏在中国国家图书馆。”当年，儒家思想远渡重洋来到法国，深刻影响了伏尔泰、孟德斯鸠等启蒙思想家；而今，《论语导读》法文版原著作为中西文明交往的历史见证来到中国。中法两大文明的相互吸引和交相辉映，在此刻更显珍贵。

俄罗斯圣彼得堡，习近平主席同普京总统乘船游览涅瓦河，并登上曾打响十月革命第一炮的阿芙乐尔号巡洋舰。两国元首一边欣赏沿岸风光，一边畅谈这座古老城市的历史和今天，一致同意要促进中俄人文交流。俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫菲耶夫表示，两国领导人的友好互动，将为深化两国人民相互了解和友谊打下坚实基础。

习近平主席是文明交流互鉴愿景的推动者。在吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫举行的欢迎仪式上，习近平主席用吉尔吉斯语向仪仗队员问候：战士们好！在莫斯科，习近平主席见证大熊猫“丁丁”和“如意”落户莫斯科动物园。在平壤，25万多市民挥舞中朝两国国旗和鲜花夹道欢迎，盛况空前。习近平主席同朝鲜民众一道观看大型团体操和艺术演出，容纳10万余人的“五一”体育场，化为友谊的海洋，欢呼声不绝于耳。

习近平主席是文明交流互鉴故事的传播者。他对千年丝路上文化交流使者的故事如数家珍：从历时18载、在临终病榻上最终完成但丁《神曲》翻译的中国教授，到编写西方第一部中文语法书的卫匡国、撰写《意大利与中国》的白佐良和马西尼；从中国汉代张骞远行西域，到黠戛斯人跋涉千里远赴唐都长安，从大唐玄奘、明朝陈诚在中亚留下友好足迹，到索莫尼、鲁达基等塔吉克斯坦历史文化名人的故事在中华大地传颂……

“习近平主席讲述的两国传统友好和历史渊源，让人感动”“文化总是带来和平与繁荣”……往访国民众真诚的话语，诉说着对习近平主席倡导的中国文明观的认同。

“通过文明交流互鉴实现可持续发展和世界和平，为人类带来了新的希望”

历史发展、文明繁盛、人类进步离不开先进理念和科学思想的引领。

4月，花草飘香。2019年中国北京世界园艺博览会拉开帷幕。“纵观人类文明发展史，生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。”习近平主席在开幕式上发表重要讲话，提出应该追求人与自然和谐、绿色发展繁荣、热爱自然情怀、科学治理精神、携手合作应对，强调“只有并肩同行，才能让绿色发展理念深入人心、全球生态文明之路行稳致远”。

现场聆听习近平主席讲话的乌干达贸工部贸易国务部长韦里赫·卡法布萨表示，他非常认同“绿水青山就是金山银山，改善生态环境就是发展生产力”，习近平主席的讲话向全世界发出了信号，即绿色发展是未来人们应该行动的方向。

5月，碧空如洗。亚洲文明对话大会在北京举行。习近平主席发表主旨演讲，明确提出增强文明自信的主张，深刻阐述平等、互鉴、对话、包容的文明观，为构建亚洲命运共同体和人类命运共同体提供思想启迪，在人类文明进步的历程中打下深深的思想烙印。

演讲中的金句，振聋发聩——

“人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但绝无高低优劣之分。”

“文明交流互鉴应该是对等的、平等的，应该是多元的、多向的，而不应该是强制的、强迫的，不应该是单一的、单向的。”

“世界文明历史揭示了一个规律：任何一种文明都要与时偕行，不断吸纳时代精华。”

……

中国理念引发各国嘉宾强烈共鸣。

希腊总统帕夫洛普洛斯指出，真正的文明之间不应也不会发生冲突对抗。不同文明存在差异，应该相互尊重，通过对话交流，相互借鉴，取长补短，这才是世界持久和平和人类和谐共处之道。新加坡总统哈莉玛认为，习近平主席倡导举办亚洲文明对话大会，给各国树立了很好的榜样。

联合国教科文组织执行局主席李炳铉出席亚洲文明对话大会，并参加“维护亚洲文明多样性”分论坛。5年前，习近平主席在联合国教科文组织总部发表演讲，强调文明是多彩的、平等的、包容的。在“文明冲突论”沉渣泛起的当下，李炳铉由衷感谢中国举办亚洲文明对话大会，“显然，中国在推进全球文明交流互鉴方面正发挥越来越重要的作用。”

中国政府友谊奖获得者、英国东亚委员会秘书长麦启安对习近平主席在演讲中多次提到“交流互鉴”印象深刻，“习近平主席的演讲，体现出最高水平的政治家风范。”麦启安对本报记者说：“通过文明交流互鉴实现可持续发展和世界和平，为人类带来了新的希望。”

胸怀天下，放眼长远。习近平主席不断以中国智慧推动不同文明交流对话、和谐共生。“将文化多样性视为亚信的宝贵财富”“在上合组织地区推动文明对话”……中国理念在多边舞台上产生广泛回响。哈萨克斯坦自然科学院院士、著名汉学家克拉拉·哈菲佐娃相信，“在中国引领下，文明交流互鉴将更加频繁，人与人的距离将越来越近。”

“只有相互尊重、相互欣赏、良好合作、深入交流，各国才能携手走向人类命运共同体的未来”

“中国梦和老挝梦通过‘一带一路’联通在了一起，我们真诚感谢您，‘一带一路’伟大构想的倡议者。”第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕，老挝中老友好农冰村小学全体师生致信习近平主席。随信寄上的，是该校师生精心制作的画册。58幅画作，讲述着他们的丝路故事。

“谢谢你们的来信和亲手制作的精美画册，从中我能感受到你们的快乐幸福、对美好生活的向往和对中国人民的真挚情谊，这份心意让我感动！”习近平主席热情回信，勉励他们成为中老友好接班人。“习近平主席的回信，让老挝人民更加读懂中国，读懂中国领导人的情怀。”老挝教育与体育部国际合作司副司长侬坎表示。

文明交流互鉴让友谊的种子生根发芽。半年来，习近平主席多次给各国师生回信。访意前夕，他给罗马国立住读学校师生回信，勉励青年学子不负韶华，做新时代的马可·波罗，成为中意文化交流的使者。4月，他给美国伊利诺伊州北奈尔斯高中学生回信，希望他们在中文学习上取得更大进步，更好了解中国。6月，他给“熊猫杯”征文大赛获奖的日本青年中岛大地回信，寄望两国青年为开创两国关系更加美好的明天作出积极贡献。一封封回信，字里行间对各国青年寄予厚望。国之交在民相亲。青年是国家的未来，也是世界的未来。

世界文明的魅力在于多姿多彩，人类进步的要义在于互学互鉴。习近平主席所到之处，文明交流互鉴之花盛开。中意两国世界遗产地结好，将互办文化旅游年；中摩提升环保合作水平；中法人文交流既畅通政府间合作的“主渠道”，也丰富民间交往的“涓涓细流”……文明交流互鉴不断丰富着中国同各国关系的内涵。

“长城脚下的世园会”，以“绿色生活 美丽家园”为主题，让倡导绿色低碳生活、共享生态文明的理念传递到全球各地。国际展览局秘书长洛塞泰斯、国际园艺生产者协会主席奥斯特罗姆盛赞中国是绿色发展的典范，高度评价中国政府重视生态文明和美丽中国建设，并感谢中国政府举办了有史以来规模最大的世园会，相信北京世园会将极大弘扬可持续发展理念，为子孙后代留下一份丰厚的绿色遗产。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，同样搭起文明互学互鉴的桥梁。未来5年，中国将邀请共建“一带一路”国家的1万名代表来华交流。论坛成果清单中，“一带一路”新闻合作联盟、丝绸之路国际博物馆联盟、丝绸之路国际图书馆联盟、“一带一路”国际智库合作委员会相继成立……新机制预示着文化大交流、文明大发展的美好前景。

举办亚洲文明对话大会，共赏多元文化之美，共谋文明交流互鉴之道。发布《亚洲文明对话大会2019北京共识》，发起联合亚洲国家开展亚洲文化遗产保护行动，实施亚洲经典著作互译计划、亚洲影视交流合作计划、亚洲旅游促进计划等倡议，签署诸多双多边合作文件……璀璨的亚洲文明正在续写新的辉煌。

美人之美，美美与共，每一种文明都是美的结晶。中国促进文明交流互鉴的行动，触动每一位参与者的心弦。访意期间，在马塔雷拉总统专门为习近平主席夫妇举行的小型音乐会上，意大利盲人歌唱家波切利倾情演唱《我的太阳》《今夜无人入睡》。5月，波切利应邀献唱亚洲文化嘉年华。多次访华的他依然为观众的热情所震撼。他对记者动情地说：“这是一次令人难忘的体验。站在舞台上，我感到整个舞台都在随着观众的掌声而震动。我非常感动，泪水沾湿了脸颊。”

君子务本，本立而道生。坚持不懈推进文明交流互鉴，是应对当今世界各类挑战、破解各种难题的根本之道，也是构建人类命运共同体的题中之义。“我们要加强世界上不同国家、不同民族、不同文化的交流互鉴，夯实共建亚洲命运共同体、人类命运共同体的人文基础。”习近平主席深刻阐述文明交流互鉴的时代意义。

“当今世界纷繁复杂，我欣赏中国采取对话交流的方式同世界各国交往。”意大利前总理马西莫·达莱马表示，“只有相互尊重、相互欣赏、良好合作、深入交流，各国才能携手走向人类命运共同体的未来。”

彩云长在有新天。回望历史，中华大地文明交流互鉴从未停止，锻造出中华文明海纳百川的博大胸怀、包容开放的精神气质、协和万邦的价值取向。面向未来，中国必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。

（本报记者刘仲华、裴广江、王远、张志文、韩硕、殷新宇、强薇、李永群、周翰博）

《 人民日报 》（ 2019年08月06日 01 版）

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