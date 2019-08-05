中国电商扶贫联盟助力喀什瓜果走出去

黄沙漫天的沙尘暴，挡不住电商扶贫的热情。7月27日、28日，在由商务部电子商务和信息化司指导，中国电商扶贫联盟主办的中国（新疆）贫困地区特色农产品品牌（喀什站）推介洽谈会暨电商扶贫天山行活动中，11家中国电商扶贫联盟成员单位、38家喀什地区农特产品企业冒着沙尘暴，共聚在喀什召开特色农产品企业进行推介会，实地参观调研农业产品企业。

喀什地区古称“疏勒”，三面环山，一面敞开，北有天山南脉横卧，西有帕米尔高原耸立，南部是喀喇昆仑山，东部为塔克拉玛干大沙漠，光热水土资源得天独厚，水源充足，日照时间长，是世界上最适宜农作物生长的地区之一，也是新疆独特的绿洲农业生态区，盛产杏子、石榴、核桃、伽师瓜、巴旦木、无花果、阿月浑子（开心果）等，品质堪称世界一流，是著名的“瓜果之乡”。

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