为纪念“国际元素周期表年” 2019城市科学节启动

人民网讯 8月3日至11日，由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、北京展览馆集团有限公司和科学同盟网共同主办的2019城市科学节在京举办。

2019年被联合国大会命名为“国际元素周期表年”，以纪念元素周期表诞生150年。本届科学节的特色是“奇妙化学”，在科学节现场，英国皇家化学会戴伟博士带来了趣味化学工作坊，让大家领略化学变化的神奇。英国1001发明机构的主题微缩互动展览，以精美的微电影生动讲述古代科学先驱的故事，现代科学家们用实验表演来复原古代炼金术。国际科学表演秀诙谐幽默，亲切互动，利用研究学习、艺术表达来激励青少年在STEM领域的探索，鼓励青年人关注科学和社会问题，同时指导他们掌握应对挑战的基本素质和能力。创空间近150项科普互动展品全面开放，如机器人挑战赛、编程嘉年华、迷你纸电路、声音的科学、勇闯智慧岛等特色活动供孩子们尽情体验。在国际性、互动性、体验性的氛围里，活动将科学知识通过主题展览、实验展示、互动工作坊、表演秀、科技课程体验等形式展现出来，带领少年儿童在生动有趣的情境下体会科学的奥秘，了解人类科技探索的历程。

2019城市科学节以全新视角为青少年呈现科学盛宴，引发青少年主动的科学探究精神和科学思考，为少年儿童提供锻炼实践能力、激发探索兴趣、提升科学素养的优质活动平台，以深入浅出的形式，为青少年诠释奇妙的科学现象，为青少年学习科学知识，开展科学探索，投身科学创新奠定坚实基础。

2019城市科学节将历时9天。活动邀请英国、德国、西班牙、以色列四国的科普活动组织，中科院物理所、北京光学会、北京化工大学等10余家科普机构带来丰富的科学实验演示及互动体验活动。（赵景芳）

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