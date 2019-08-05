中国电商扶贫联盟让阿克苏产品走向全国

阿克苏，维吾尔语意为“清澈的水”，地处天山南麓、塔里木盆地北缘，盛产红枣、苹果、薄皮核桃、沙棘、鹰嘴豆、长绒棉、小白杏等农特产品。7月25日，由商务部电子商务和信息化司指导，中国电商扶贫联盟主办的中国（新疆）贫困地区特色农产品品牌（阿克苏站）推介洽谈会暨电商扶贫天山行拉开帷幕，中国电商扶贫联盟率全国知名电商企业走进阿克苏，召开电商扶贫对接座谈会，参观调研阿克苏市、乌什县、温宿县电商产业园及农特产品企业，通过电子商务帮助当地销售农特产品，促进农民增收、带动农业产业化。

中国电商扶贫联盟团抵达阿克苏市，详细了解当地企业产品的市场规模、电商销售等相关情况。赴乌什县，在县电子商务公共服务中心、电商产业园、阿克托海乡电子商务服务站调研，并深入依麻木镇托万克麦盖提村（7村）调研农民培训学校及就业市场、电商服务点、精准扶贫产业孵化园、黑木耳种植示范基地等。据了解，乌什县现已基本实现县、乡、村电商服务三级全覆盖的模式，让电商服务深入到户，推进村民就地就业创业，拓宽本地农产品销售渠道，通过互联网平台实现工业品下行、本地农产品进城。

7月25日，中国电商扶贫联盟成员单位及中国电商扶贫联盟技术服务委员出席中国（新疆）贫困地区特色农产品品牌阿克苏站推介洽谈会，分别介绍其电商扶贫措施、模式、方式和案例，并在洽谈会上与阿克苏地区密切互动交流和座谈对接。为阿克苏地区打造特色品牌，让阿克苏产品走向全国。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)