形象美学专委会致力于美业新未来

7月29日，全国工商联美容化妆品业商会形象美学专业委员会在京成立。全国工商联美容化妆品业商会成立于1995年，是中华全国工商业联合会的直属机构，是全国性的美容化妆品行业组织，是行业内企业与企业、企业与政府以及国内外同行业企业、组织间联系的纽带。商会以奉行中华全国工商业联合会的宗旨，团结我国美容化妆品界企业团体致力于中华民族美容化妆品行业的繁荣和发展，维护会员的合法权益，促进国际美容化妆品行业间的交流等为立会宗旨。

长期以来，形象美学行业因为没有技术标准、职业标准和健全发展体系，制约着形象美学教育及管理行业的良性发展。为此，全国工商联美容化妆品业商会研究决定成立全国工商联美容化妆品业商会形象美学专业委员会，通过形象美学专业委员会培养行业的专业人才；制定行业标准，做出规范；为会员提供培训认证、技术标准、产业实体店管理培训；以形象美学专委会的标准举办中国国际形象美学大赛；促进海内外形象行业间的交流，推动形象行业的繁荣和规范发展。

全国工商联美容化妆品业商会皮肤管理教育专业委员会还和形象美学专业委员会签署战略合作协议，共同致力于美业新未来。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)