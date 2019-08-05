7月29日，在中国人口福利基金会等支持下，由德义慈善基金会发起的“众佑计划”人口韧性发展项目在京启动，项目为易受损人群设计风险转移的保障方案，解决易受损人群保障不足、因病致贫、因病返贫、福利不足等问题。

类似的事件还有很多，乙肝病毒携带者能够选择的保险大多需要加费承保、除外承保；很多慢性病、罕见病的群体是商业保障产品的真空地带，很多低收入群体看到商业保险的价格望而却步，导致这些易受损人群遇到突发事故和重大疾病时，缺乏应对风险的能力和机制，不堪重负。为了解决这一老大难的社会问题， “众佑计划”人口韧性发展项目启动。

中国人口福利基金会秘书长助理牛艳平，中怡保险经纪有限责任公司副总经理刘欣，光大永明人寿保险有限公司副总经理张耀辉，德义慈善基金会副理事长周家沛，众佑计划联合发起人、德义慈善基金会秘书长任艺等出席了启动仪式并致辞。

启动仪式上，推出了全国首个乙肝群体专属定制的综合性保障产品-益友爱肝公益保险正式发布。该保障计划以“公益+保险”的形式，由中怡保险基于乙肝群体的需求设计保障方案，光大永明人寿保险有限公司承保，益友互助公益和陈菊梅公益基金会为乙肝群体提供健康管理和咨询等服务。据悉，益友爱肝公益保险有最高10万元保障额度，包含意外伤害险、定期寿险、重大疾病险和补充医疗险四个板块，其中重大疾病保险不仅承保33种重大疾病，且不对肝部重疾进行除外，18-60周岁的乙肝病毒携带者和慢性肝炎患者在经过治疗后肝功能正常的情况下，仍然可以获得补充医疗保障。益友爱肝公益保险具有团体保险的价格优势，均一保费且有良好的承保条件，让每位乙肝“战友”都能以低价获得全面、综合的基础保障。

光大永明人寿向中国人口福利基金会捐赠了100份为期五年的益友爱肝专属保险，光大永明希望可以发挥企业社会责任，共同帮助低收入和慢病群体抵御风险，为易受损人群保驾护航。

多位与会者就“多元化社会力量参与，助力人口韧性提升”的主题进行了圆桌论坛分享。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)